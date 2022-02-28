Первый самолет для эвакуации казахстанцев приземлился в Польше

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Самолет компании AirAstana, направленный для эвакуации казахстанцев, оставшихся в Украине, приземлился в Польше, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

"Первый борт авиакомпании Эйр Астана, направленный для вывоза граждан Казахстана приземлился в аэропорту Катовице в 13:33 часов по времени Нур-Султана", – говорится в сообщении КГА.

Ранее сообщалось, что вылет рейса с казахстанцами, оставшимися в Украине, запланирован на 15:30 по времени Нур-Султана из Польши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958408-pervyy-samolet-dlya-evakuatsii-kazahstantsev-prizemlilsya-v-polshe/