Кто будет претендентом на пост президента, если распустят сенат, ответил депутат
В кулуарах парламента у депутата Айдоса Сарыма спросили, кто будет вторым претендентом на президентский пост в стране в случае форс-мажора, если упразднят сенат, передает корреспондент NUR.KZ.
У депутата спросили, какая теперь в Казахстане будет закреплена процедура назначения президента в случае его отречения от должности, досрочного освобождения или смерти, если сейчас вторым претендентом на пост главы государства в таких случаях является глава сената.
Депутат Айдос Сарым отметил, что Казахстан остается президентско-парламентской республикой и с одной палатой парламента, и с двумя.
По его мнению, после упразднения сената как палаты парламента автоматическим претендентом на пост президента должен стать глава мажилиса.
"При снятии полномочий президента теперь, видимо, спикер мажилиса (займет пост - прим. ред.). Сейчас мы берем в работу закон о выборах, о партиях. Я считаю, что еще надо серьезно посмотреть закон о президенте. Должен быть абсолютно прописанный порядок", - считает депутат.
Он привел в пример США, где переход власти в случае форс-мажора прописан на десятки чиновников "вниз".
"По-моему, до 28-го чиновника там прописано: если отказывается спикер сената, если отказывается следующий и вплоть до вице-премьеров либо министров. Я считаю, что в будущем мы не знаем, какая будет история, какая ситуация, поэтому максимально прописывать все эти порядки - это важно.
У военных почему не возникает много вопросов, потому что у них есть так называемые конверты - случилось это, открывается конверт такой-то, и там написано, что тебе делать. Чем больше мы будем прописывать все эти порядки, тем меньше проблем будет в будущем", - заявил Айдос Сарым.
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана заявил о том, что парламент страны станет однопалатным, а сенат будет упразднен.
Однако для этого будет проведен референдум.
После мажилисмен Азат Перуашев высказался о предложении президента оставить только мажилис в качестве палаты парламента и исключить из него сенат.
"Будем предлагать, чтобы в рамках этой реформы не распускали сенат, а количество этих депутатов присоединили к одномандатному парламенту. Чтобы был более расширенный однопалатный парламент", - заявил депутат.
А министр труда Светлана Жакупова заявила, что считает, что сенаторы не останутся без работы.
