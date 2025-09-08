Послание Токаева - 2025: полный текст

Опубликован полный текст послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного сегодня, 8 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Ниже приведен текст послания президента без изменений.

Уважаемые депутаты!

На прошлой неделе была открыта новая сессия парламента. Желаю успехов в вашей деятельности! Можно с уверенностью сказать, что прошедшая сессия выдалась плодотворной. Было принято много необходимых стране законов, всесторонне обсуждались волнующие граждан вопросы.

Во время летних каникул депутаты выезжали в регионы и встречались с местными жителями. Теперь предстоит проанализировать поднятые гражданами проблемы, отработать их с правительством и учесть в рамках текущей сессии. В целом, депутаты парламента играют важную роль в реализации кардинальных реформ в нашей стране. Выражаю вам огромную признательность.

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты парламента и члены правительства!

Мир вступил в новую историческую эпоху, которая, очевидно, не будет легкой для всего человечества. Нарастают взаимные противоречия между глобальными державами и межгосударственными объединениями. Вследствие эскалации напряженности и агрессивности в международных отношениях увеличивается число войн и конфликтов.

Во внутренней и внешней политике некоторых стран укрепляются тенденции крайнего национализма. Нарастают диспропорции и неравенство в мировом экономическом развитии: одни государства все больше отстают, а другие – добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта.

Все более заметной становится эрозия международного права, наблюдается подрыв роли и статуса Организации Объединенных Наций в решении узловых проблем современности. Участились экологические и техногенные катастрофы с огромными потерями для национальных экономик.

Кризис переживает западная концепция мультикультурализма, межэтнической и межрелигиозной гармонии. Устои национальных культур и традиций расшатываются под влиянием глобалистских деструктивных сил. Усиливается миграционный кризис, растут потоки беженцев, торговля людьми и оружием, наркотрафик.

Возникли совершенно новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта. Существуют и другие факторы, свидетельствующие о коренном изменении геополитической парадигмы. Иными словами, наступает новый миропорядок.

Казахстан – это неотъемлемая часть мирового сообщества, страна, расположенная в самом центре Евразийского континента. Несмотря на глобальную нестабильность, мы сделали решительный шаг в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта.

Моя основная миссия – обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время. Наше подрастающее поколение должно жить в счастье и благополучии. Для этого мы как единая нация обязаны усердно трудиться. Это наше общее дело, гражданский и патриотический долг.

Но как бы ни было сложно, мы должны непременно добиться успеха. Иного выбора нет, поскольку от этого зависит будущее страны и судьба нашего народа. Поэтому нам необходимо подходить ко всем реформам взвешенно и вдумчиво, уделяя особое внимание их качественной реализации.

Как вам известно, благодаря осуществляемым в последние годы масштабным преобразованиям наша политическая система стала более прогрессивной и открытой. Меняется менталитет и сознание граждан в сторону большего доверия к государственным институтам. В обществе утверждаются принципы Законности, Справедливости и Порядка. Однако предстоит еще огромная работа по модернизации общества.

В стране запущены комплексные экономические реформы. Значительные инвестиции вкладываются в строительство инфраструктуры, открытие новых производств. Очевидно, что все эти шаги направлены на повышение благосостояния народа и усиление потенциала страны.

Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями. Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну.

На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса. Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.

Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя Премьер-министра.

Перед Правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. В целях повышения конкурентоспособности Казахстана мы должны пересмотреть подходы к нашей работе. С учетом сказанного хочу остановиться на следующих ключевых задачах.

ПЕРВОЕ. Несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал нашей стране необходимо привлекать крупные инвестиции.

Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли.

В целом, это неплохо, такие инвестиции нам нужны. Но теперь перед нами стоит другая задача – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность. Поэтому Правительство должно пересмотреть инвестиционную политику. В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. "Заказ на инвестиции" должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора.

В стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами. Она неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций. В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций – это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов.

Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на Премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства. Однако бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова "инвестиции". Этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения. Поэтому даю Премьер-министру десять дней на выработку конкретных предложений. Кроме того, поручаю Правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.

На мой взгляд, пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Надо сказать, Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов, в казну возвращено около 850 миллиардов тенге. Эти средства направлены на возведение десяти школ и четырех спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет.

Надо внимательно рассмотреть принципы предоставления налоговых преференций инвесторам, разумно их применять, отдавая предпочтение значимым для экономики страны, рентабельным проектам. В целом хорошо зарекомендовал себя механизм инвестиционных соглашений.

Для создания дополнительных источников инвестиций необходимо переосмыслить роль Национального фонда как инструмента устойчивого развития. Средства Фонда должны продуманно использоваться для финансирования перспективных небольших проектов с высокой рыночной перспективой в нашей стране.

Самое главное, необходимо ответственно отнестись к распределению средств. К этой работе, при необходимости, можно привлечь международных управляющих и инвесторов, обладающих качественной экспертизой.

Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов.

Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения.

Сегодня в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах. Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты. Национальному банку и Правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков.

Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года.

Следует ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов. Этому уже способствует внедрение цифрового тенге, который сейчас используется при финансировании проектов из Национального фонда. Теперь пришло время масштабировать использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов.

С учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах. На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада.

Наряду с очевидными плюсами и возможностями тотальная цифровизация, в том числе банковской сферы, несет в себе и определенные вызовы. За последние годы одной из наиболее серьезных угроз финансовой безопасности государства и граждан стало онлайн-мошенничество. Для противодействия киберпреступности создан антифрод-центр, введена биометрическая идентификация, усилена ответственность банков, микрофинансовых организаций и операторов связи за предотвращение мошеннических операций. Но проблема требует постоянного внимания и совершенствования работы уполномоченных органов.

Необходимо выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности. В случае необходимости следует внести корректировки в законодательство и практику деятельности правоохранительных органов.

Во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвестиций и технологий стали так называемые города опережающего развития. Нашим новым центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау. Для реализации этого общенационального по своей сути проекта выделена территория, завершена первичная планировка, подключены ключевые инфраструктурные сети.

В ходе моего недавнего визита в Китай заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из таких компаний участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в реализации проекта Alatau City.

Следующим шагом должно стать создание прочной институциональной основы Alatau City. Необходимо в течение десяти дней подготовить проект Указа о предоставлении городу специального статуса с прямым подчинением Правительству. Затем, в течение не более полугода, следует принять отдельный закон, в котором будут оговорены режим управления городом, финансовая модель и другие важные аспекты.

Подчеркну, особый правовой статус – не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона – от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.

Следующее. В привлечении инвестиций в регионы особая роль отводится специальным экономическим зонам, но работа большинства из них остается неудовлетворительной. Об этом говорилось уже не раз.

Для повышения эффективности СЭЗ Правительство на основе тщательной экспертизы должно подготовиться к принятию решительных мер. Можно привлечь к управлению специальными экономическими зонами частные компании, в том числе иностранные.

Ключевыми двигателями экономического роста регионов также должны быть социально-предпринимательские корпорации. Однако на практике многие СПК ограничиваются управлением коммунальным имуществом и реализацией малозначимых проектов, не оказывающих существенного влияния на экономики регионов. Правительству необходимо превратить такие корпорации в полноценные институты развития.

Успешное привлечение инвестиций – это результат слаженной работы не только центральных, но и местных исполнительных органов. Для закрепления прямой ответственности всех акимов на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам нужно внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов. К данной работе, возможно, следует привлечь независимых экспертов.

Важнейший ключевой вопрос создания благоприятного инвестиционного климата – макроэкономическая стабильность. Но сегодня главная проблема – это высокая инфляция, которая "съедает" рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует, с ней сталкивается большинство государств, она по сути универсальна, но в наших условиях приобрела особенно острый характер.

Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Преодолевать не вчера возникшие трудности следует с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.

Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда с учетом сложностей ситуации, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната.

ВТОРОЕ. Пришло время придать новый импульс развитию обрабатывающей промышленности.

За последние пять лет мы добились определенных результатов. Валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности удвоилась, достигнув почти 17 триллионов тенге. А в структуре ВВП доля обрабатывающего сектора составила 12,4%. Только за прошлый год в эксплуатацию введены 163 новых производства, благодаря которым создано 12,5 тысячи постоянных рабочих мест.

К примеру, в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской областях запущены большие машиностроительные и металлургические предприятия. А уже в этом году в Алматы открылся крупнейший в Казахстане мультибрендовый автозавод.

Но этого недостаточно. Надо наращивать темпы диверсификации экономики. В приоритете – производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на отечественном и международном рынках. Сейчас работа в этом направлении носит бессистемный характер. Как правило, меры поддержки реализуются через различные институты с разрозненными подходами и условиями, что создает путаницу для предпринимателей. Требуется упорядочить подходы и обеспечить скоординированную работу.

Надежной опорой индустриального каркаса Казахстана традиционно служит горно-металлургический комплекс, его доля в экономике страны составляет 8 процентов. Но отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов. Учитывая глобальные тенденции, особую значимость приобретают редкоземельные металлы и другие критические материалы. В этой сфере Казахстан располагает всеми возможностями, чтобы прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки.

В ближайшие три года мы обязаны запустить не менее трех предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции указанного профиля. Правительству также предстоит реализовать ряд флагманских проектов по глубокой переработке углеводородного сырья.

Надо обеспечить своевременный запуск крупного газохимического комплекса в Атырау и предприятия по глубокой переработке сжиженного газа в Павлодаре. Коренным образом нужно менять подход к использованию попутного и сжиженного нефтяного газа, который должен превратиться в полноценный экономический ресурс.

При реализации проектов инвесторы сталкиваются с дефицитом газа. Для решения этой проблемы предстоит разработать механизм обеспечения гарантированных и долгосрочных поставок газа. Чтобы своевременно запустить все запланированные проекты и провести цифровую трансформацию экономики, необходимы достаточные объемы электроэнергии.

В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе.

Для Казахстана энергетический переход – не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией "Росатом". Для стабильного роста экономики, пожалуй, этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.

На недавней встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета.

С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны.

Ключевой остается задача развития геологоразведки. Проведенные всеобъемлющие аэрогеофизические исследования в стране абсолютно устарели.

Необходимо составить современные карты наших недр с использованием цифровых инструментов. Это позволит на качественно новом уровне оценить потенциал наших месторождений. В данной работе можно задействовать и международную экспертизу. Успешная геологоразведка невозможна без прочного научного фундамента.

До середины следующего года на базе Национальной геологической службы следует открыть сертифицированную лабораторию, соответствующую передовым международным стандартам. Предстоит ускорить процесс оцифровки и систематизации всей геологической информации, прежде всего, путем внедрения искусственного интеллекта. Надо завершить законодательное и практическое оформление реформ в сфере геологоразведки и освоения недр до конца года.

ТРЕТЬЕ. На новый уровень предстоит вывести сельскохозяйственную отрасль.

Для обеспечения качественного рывка в отрасли государство в последние годы проводит системные реформы и выделяет значительные средства. В текущем году на поддержку аграриев направлен рекордный один триллион тенге. Своевременно выданы необходимые кредиты. Такого беспрецедентного объема финансирования ранее в нашей стране не было.

Но принимаемых мер пока явно недостаточно для полноценной реализации значительных возможностей отечественного АПК. Вопрос не в количестве выделенных ресурсов, а в их эффективном использовании. Для перехода к прогрессивной агроэкономике у Правительства должен быть конкретный план.

В настоящее время с участием казахстанских и иностранных инвесторов реализуется ряд крупных проектов по глубокой переработке сельхозпродукции. Суммарные инвестиции превышают два миллиарда долларов. Будет создано свыше трех тысяч рабочих мест. Продукция ориентирована на экспорт в различные страны. Такие проекты надо масштабировать. В каждом регионе, учитывая его специфику, важно формировать сквозные цепочки от производителя до прилавка.

Во многих регионах есть вертикально интегрированные агропредприятия, которые хорошо известны людям. Для этих предприятий характерно широкое использование цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность производства. Успех ведущих сельхозпроизводителей обусловлен также выстраиванием полного производственного цикла от выращивания сельхозпродукции до ее глубокой переработки. Поэтому следует создавать системные условия для распространения опыта таких агрохолдингов.

Это задача профильного министерства и общественных объединений. Подобные меры создадут основу для более широкого применения в сельском хозяйстве инноваций и научных разработок.

Ключевой акцент сейчас надо сделать на развитии агрохабов и логистических центров, а также на налаживании стратегического партнерства с иностранными инвесторами. Однако для построения продуктивного инвестиционного взаимодействие отечественным предпринимателям нужно знать и понимать современные тенденции в бизнесе, использовать в своей деятельности новейшие технологии, включая искусственный интеллект.

Министерству также следует разработать план поддержки агробизнеса в сфере животноводства и запустить действенные механизмы его финансирования. Цель – не только полное обеспечение мясом внутреннего рынка, но и укрепление экспортного потенциала.

Стратегическая задача Правительства –до минимума сократить зависимость национального продуктового рынка от импорта. Конечно, стопроцентное самообеспечение невозможно, да и, наверное, не нужно, но то, что творится сейчас на нашем рынке, – это постыдная ситуация.

Кроме того, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки. Поэтому нужен конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. Это задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства Правительства.

Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами.

Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран ЕАЭС, поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока.

Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля. Мною была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с их последующим перераспределением. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность.

В общей сложности с 2022 года было возвращено свыше 13,5 миллиона гектаров сельхозугодий. Однако из возвращенных земель акимами перераспределено новым землепользователям только 6 миллионов гектаров. Очевидно, что неиспользуемые ранее сельхозземли должны стать центрами производства, инвестиций и занятости.

Поэтому задача акимов – до середины 2026 года вовлечь в постоянный оборот все возвращенные сельхозугодья. Данная мера позволит также решить проблему нехватки пастбищ.

Для искоренения злоупотреблений и бюрократии в земельных отношениях необходимо коренным образом изменить механизм предоставления сельхозземель. Решения о распределении земли должны приниматься в цифровом формате на основе электронных конкурсов. Правительству необходимо до конца года предложить соответствующие изменения в законодательство.

В этой сфере особенно важно шире использовать цифровые технологии. Уже сейчас космомониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше.

Требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур. Кстати, это касается и лесного хозяйства. В СКО недавно обнаружено 9 тысяч гектаров бесхозного леса.

Кроме того, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре.

Долгосрочный динамичный рост АПК уже невозможен без ускоренного развития прикладной аграрной науки. Однако при довольно значительных бюджетных вложениях отдача от агронауки все еще остается невысокой. Уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а работать в эту сферу идут всего 40% профильных выпускников. Разрыв между агронаукой и "жизнью на земле" сохраняется.

Ранее мною поручалось преобразовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в агротехнологический хаб. Нужен четкий план развития агронауки, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли. Особое внимание следует уделить ветеринарии и фитопатологии, слабое развитие которых серьезно ограничивает конкурентоспособность нашего АПК.

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу.

Как известно, наша страна является важнейшим звеном между Европой и Азией. Так, за прошлый год объем перевозок грузов по нашей территории превысил 1 миллиард тонн.

Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны. Коридор "Север – Юг" открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор "Восток – Запад" и глобальная китайская инициатива "Один пояс, один путь" усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии.

Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута. Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности.

Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Об этом сейчас много говорится, в том числе и на международных форумах. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение.

Недавно удалось направить первую партию зерна во Вьетнам через китайский порт Ляньюньган, планируется строительство железной дороги по маршруту «Тургунди – Герат» в Афганистане с перспективой выхода на рынок Пакистана. Но этим возможности открытия новых транспортных маршрутов и новых рынков не ограничиваются, впереди много работы.

Вместе с тем глобальная конкуренция за транзит усиливается, предлагаются более дешевые альтернативные направления и решения. Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение.

Хотел бы еще раз напомнить, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки «Достык – Мойынты» протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута "Восток – Запад".

Нельзя останавливаться на достигнутом. Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как "Бахты – Аягоз", "Кызылжар – Мойынты". Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры.

Также необходимо развивать автомобильные магистрали в рамках ключевых коридоров. На сегодня по всей стране строятся и ремонтируются 13 тысяч километров автодорог. При этом необходимо приоритетное внимание уделять транзитным коридорам. Следует ускорить строительство дороги "Саксаул – Бейнеу", которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана.

Наряду с этим следует выстроить новую модель управления транспортной системой, при которой она будет окупать государственные инвестиции. Мощный импульс необходимо придать контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая – всего около 7%. Для сравнения, в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов.

Правительству нужно принять специальную Программу, направленную на стимулирование именно контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов.

В повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования фрагментарная и недостаточно гибкая. Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта.

От грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов. Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию.

Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре.

Ведется работа по модернизации пограничных пунктов пропуска. В этом году будут полностью введены в строй 8 пунктов пропуска. В ближайшие три года будут реконструированы еще 34 пункта. Это очень масштабная и значимая работа, поскольку многие пограничные пропускные пункты не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и негативно влияют на имидж нашей страны.

Поручаю Правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе. Большое значение имеет обеспечение на всей территории страны беспрепятственных перевозок. Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора".

Многие граждане высказывают недовольство состоянием вагонов. Важным шагом в решении этой застаревшей проблемы стал запуск в Астане вагоностроительного предприятия. При участии иностранного инвестора будет налажено производство современных пассажирских вагонов, оснащенных по передовым международным стандартам.

За последние годы проведена масштабная работа по обновлению авиационной инфраструктуры. В прошлом году были открыты новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. В скором времени завершится строительство новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Начато восстановление аэропорта в Аркалыке.

Запуск этих проектов повысит экономическую активность в регионах, создаст новые рабочие места, придаст импульс развитию целого ряда смежных отраслей. Эта работа будет продолжена. В зоне особого внимания Правительства должно быть социально-экономическое развитие Торгайского региона.

Еще один важный вопрос – развитие воздушных грузоперевозок. Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов.

Этого можно добиться, в первую очередь путем создания Национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции "авиакарго" является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей.

Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов.

Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача – стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на Правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета Правительства на специальном заседании.

Следующая важная отрасль, в которой накопилось немало проблем, – туризм. В частности, надо признать нехватку профессиональных кадров. Конкурентоспособность этой сферы все еще низкая.

В июле я поручал в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу держу на постоянном контроле. Параллельно с популярными местами отдыха важно усиливать потенциал других перспективных направлений.

Надо четко разграничить задачи. Теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.

В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана.

ПЯТОЕ. Ключевой фактор устойчивого развития – это модернизация жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры.

Из-за бездействия Правительства и местных исполнительных властей на протяжении десятилетий жилищно-коммунальное хозяйство страны постепенно пришло в критическое состояние. Сейчас принимаются меры, чтобы переломить ситуацию и добиться снижения износа инфраструктуры, в том числе путем либерализации тарифов, выстраивания новой модели управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ. Такая модель должна повысить надежность и качество услуг соразмерно росту тарифов.

Здесь, безусловно, поможет концепция создания "Умных городов", ее нужно масштабировать во всех регионах. Следует задействовать лучшие международные практики, пригласить компетентных управляющих, в том числе иностранных.

В современных реалиях модернизация жилищно-коммунального хозяйства невозможна без партнерства государства и бизнеса. Это аксиома. Следует по-новому рассмотреть целесообразность сохранения на балансе акиматов некоторых объектов ЖКХ.

Поэтому государство должно заниматься контролем и регулированием отрасли, а модернизация инфраструктуры, внедрение технологий – задача частного сектора. Властные структуры обязаны прозрачность инфраструктурных проектов, главным образом используя цифровые инструменты, что укрепит доверие граждан к Правительству и акиматам.

Необходимо обеспечить прозрачность реализации инфраструктурных проектов, в первую очередь используя цифровые инструменты, что укрепит доверие граждан к действиям власти. Модернизация коммунального хозяйства должна сопровождаться повышением энергоэффективности инфраструктуры и жилого фонда. В сфере ЖКХ предстоит установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы, стимулирующие бережное потребление.

Что касается культуры сбережения природных ресурсов, особенно воды, то у нас, надо признать, здесь большие проблемы, как говорится, конь не валялся. Это отдельное направление разъяснительной, даже идеологической работы среди граждан, особенно среди молодого поколения.

Уже сейчас мы сталкиваемся с дефицитом природной воды, а уровень культуры потребления оставляет желать лучшего. О водной проблеме скажу ниже. Особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста, в 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метра жилья.

В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.

Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие.

Одним из главных факторов социальной стабильности, устойчивого развития экономики и обеспечения национальной безопасности является решение проблем в водной сфере.

За последние два года мы сформировали институциональную основу для этого. В частности, был принят Водный кодекс, создано отраслевое министерство. Перед ведомством стоят масштабные задачи, которыми следует заниматься не от случая к случаю, а системно, выстраивая комплексную работу. Вместе с тем важно готовить квалифицированные кадры, выпускать специалистов в сфере водной дипломатии.

На сегодня у профильных органов нет точных сведений о доступном объеме водных ресурсов. Потери воды в некоторых каналах достигают 50-60%. Технологии учета безнадежно устарели, а точки водоразбора не оснащены современными приборами.

Вода – это стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации.

Следует создать единую цифровую платформу водных ресурсов, которая на основе искусственного интеллекта объединит данные о поверхностных и подземных водах. Запуск платформы позволит полноценно решить задачу гидрогеологического мониторинга. Эта работа должна сопровождаться формированием Национального водного баланса – важнейшего инструмента долгосрочного планирования водной политики. Без всего этого в отрасли невозможно будет наладить нормальный контроль и привлечь необходимые инвестиции.

Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.

Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, – незаконная продажа и покупка воды на «черном рынке».

Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды – почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать.

Вызывает обеспокоенность граждан снижение уровня Каспия. Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС.

Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами.

В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков. Трепетное, бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии.

Как вы знаете, с прошлого года реализуется общенациональный проект «Таза Қазақстан», объединивший миллионы неравнодушных граждан по всей стране. Благодаря общим усилиям очищено около 860 тысяч гектаров территорий, высажено свыше четырех миллионов деревьев. Если такая активная работа продолжится, то Казахстан станет по-настоящему зеленой страной, что будет прекрасным примером и достоянием будущих поколений.

Это яркое воплощение созидательных ценностей и устремлений наших соотечественников. Выражаю признательность всем гражданам, принявшим участие в этой работе, в особенности молодежи. Для укоренения в обществе культуры чистоты Правительству следует внедрить единый стандарт экологического просвещения, который охватит все уровни – от школ до вузов.

ШЕСТОЕ. Движущей силой цифрового развития страны должны стать предприниматели.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости – почти к 50%. Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни.

Не секрет, что из более двух миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее шести процентов. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше, но оптимизма не вызывает.

В прошлом году мною был подписан Указ "О мерах по дальнейшей либерализации экономики", который заложил фундамент для перехода к более открытой модели регулирования, ориентированной на бизнес. Но Указ полностью не выполняется.

В повестке дня по-прежнему стоит вопрос оживления предпринимательской инициативы, поэтому следует модернизировать правовую базу. В стране действует 21 кодекс и более 300 законов. Они перегружены поправками, которые зачастую противоречат друг другу и, в конечном счете, тормозят развитие бизнеса. Предстоит провести глубокую ревизию законодательства. Технологии искусственного интеллекта позволяют сделать это быстро и эффективно.

На базе Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) будет создан Центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений.

Надо заниматься не усложнением законодательства, а его адаптацией к нуждам предпринимателей и усилением персональной ответственности министров и акимов за конечный результат. Мне поступают сигналы, что государственные органы по-прежнему принимают максимально жесткие административные решения в отношении бизнеса вместо предупредительных мер. Это недопустимо.

Важным инструментом защиты бизнеса от избыточных проверок должен стать Реестр обязательных требований. Требуется ускорить его полноценное внедрение с дополнительной ревизией норм на соответствие Предпринимательскому кодексу.

Мы добились значительного прогресса в цифровизации госуслуг, но для бизнеса бюрократические процедуры все еще представляют серьезный барьер, цифровизация не выполняет своего предназначения.

Ситуацию нужно срочно менять, в первую очередь в сфере налогового администрирования. Комитет госдоходов обязан стать флагманом цифровизации среди государственных органов, эффективно применяя потенциал искусственного интеллекта в интересах налогоплательщиков.Эти системные шаги нацелены на создание принципиально новой, сервисной модели взаимоотношений государства и бизнеса.

Новый Налоговый кодекс должен не просто изменить нормы и процедуры, а сформировать новую ментальность налогоплательщиков, основанную на честности и прозрачности. Государство будет защищать интересы добросовестных плательщиков, направляя их налоги на развитие страны. Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться обществу в виде качественных государственных услуг, инфраструктуры, мер господдержки.

Важную роль в деле повышения предпринимательской активности должны играть институты развития. Но в их работе есть ряд недостатков. Назрела необходимость в перезагрузке деятельности институтов развития. Эти структуры должны действовать как полноценные институты развития с четкой отраслевой специализацией, глубокой аналитикой и мандатом на инвестирование.

Еще один крайне важный вопрос. Уже много лет не сходит с повестки задача снижения роли государства в экономике. Государственные организации и компании продолжают необоснованно плодиться, препятствуя полноценному развитию частных предприятий.

В стране уже насчитывается почти 25 тысяч организаций с участием государства. Функции и структура большинства из них не выдерживают никакой критики и даже не поддаются логике.

Вследствие укоренившейся практики, когда коммерческие формы чрезмерно применяются для решения некоммерческих задач, в стране растут разного рода издержки, множатся корпоративные органы, теряется фокус на реальном результате.

Поручаю Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с Правительством подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, если потребуется, готов издать соответствующий Указ.

Кроме того, Правительству необходимо обновить закон о государственном имуществе, закрепив четкие границы участия государства в экономике, допустимые правовые требования к управлению.

СЕДЬМОЕ. Цифровая масштабная модернизация экономики предъявляет новые требования к развитию человеческого капитала.

И здесь особая роль отводится образованию. В рамках Национального проекта "Келешек мектептері" уже функционируют 150 школ из 217 запланированных. Строительство оставшихся школ должно быть завершено в течение трех месяцев.

Цифровые технологии стремительно меняют глобальный рынок труда. В мире увеличивается спрос на специалистов, владеющих навыками работы с искусственным интеллектом. Поэтому по моему поручению запущена программа Al-Sana, призванная вовлечь до 100 тысяч студентов в высокотехнологичные проекты.

Но формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше – еще со школьной скамьи. В этой связи следует реализовать ряд инициатив. Прежде всего, для учащихся школ необходимо подготовить программу и учебные материалы по основам искусственного интеллекта. Необходимо также формирование у педагогов навыков владения технологией искусственного интеллекта.

На основе дистанционного обучения и искусственного интеллекта нужно разработать модель малокомплектной школы Qazaq Digital Mektebi. Такая платформа обеспечит школьникам из сел доступ к качественным учебным материалам.

Следует масштабировать опыт столицы по строительству центров развития детей с привлечением частного капитала. Многие предприниматели выражают готовность оказать помощь именно в этом вопросе, акимам следует активнее вовлекать их в реализацию данных проектов.

В условиях перехода к экономике знаний важно интегрировать управление наукой, образованием и инновациями. В науку основной вклад по-прежнему вносит государство, но отдача от бюджетных вливаний в виде новых патентов, технологий и производств по-прежнему недостаточная.

Инновационную политику следует передать в ведение Министерства науки и высшего образования. Ведомство совместно с Академией наук должно активно заниматься координацией научных институтов и вузов. Нужно предоставлять больше возможностей университетам, делающим ставку на искусственный интеллект.

Правительству также следует принять дополнительные меры поддержки талантливых исследователей. Необходимо разработать и внедрить эффективные механизмы возвращения в страну квалифицированных отечественных специалистов. На покрытие кадровых потребностей нужно перенастроить и миграционную политику.

Важно привлекать из-за рубежа сильных специалистов, независимо от их национальности, способных внести вклад в развитие страны. Надо создавать условия, чтобы они оставались в Казахстане, поскольку нам очень нужны квалифицированные специалисты, прежде всего, настоящие мастера своего дела в технических профессиях.

Говоря современными терминами, требуются "высококачественные человеческие ресурсы", потому что образованные, ответственные граждане формируют основу национальной экономики и будущее Казахстана.

Очевидно, что стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий. Именно поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. На сегодняшний день по стране открыты тысячи вакансий в самых разных сферах, причем с достаточно высокой заработной платой. Эти рабочие места заполняют иностранные граждане.

Каждый год у нас выпускаются тысячи инженеров, строителей, аграриев, на обучение которых государство выделяет значительные средства. Однако многие из них не работают по профессии, а выбирают быстрые заработки, не требующие специальных знаний. Конечно, нет плохой работы, каждый честный труд важен, но такая тенденция не несет большой пользы ни для конкретного человека, ни для всей страны.

Государство должно создавать такие условия, чтобы люди стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики. Одна из ключевых задач – повышение авторитета специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда.

На качество прогнозирования и эффективность решений в сфере регулирования рынка труда и особенно миграции сильно влияет отсутствие централизованного учета. Правительству предстоит внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа.

Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан.

Наглядный пример – город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году – почти на 100 тысяч. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей, при официальной численности в 1,5 миллиона человек.

Другими словами, более 400 тысяч человек, население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города.

Начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7000 квартир, из них многодетным семьям было выдано 1380 квартир, детям-сиротам – 835, людям с особыми потребностями – 665 квартир.

На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди естественно тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы.

Данная ситуация сопровождается серьезными проблемами. В разы возросла численность социально уязвимых граждан, расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета, а доля социальных обязательств приближается к критическому уровню.

Школьная инфраструктура в городе уже работает на пределе возможностей – ежегодно требуется строительство до 15 новых школ. Сохраняется дефицит койко-мест и перегруженность поликлиник.

Акимат вместо создания условий для опережающего развития города вынужден направлять значительные ресурсы на социальные расходы, которые в городском бюджете уже занимают 60 процентов. Для исправления ситуации требуются кардинальные меры.

Нужно срочно провести детальный анализ причин миграционного оттока из регионов в столицу, принять решения, направленные на создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в стране. Следует внедрить принцип "деньги идут за гражданами", перераспределить финансирование социальных обязательств регионов.

Предстоит также унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны. Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые "помогайки".

До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся.

Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы – это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого.

В свое время наши "социальщики" придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам – неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов, по этому показателю мы даже в свое время вошли в группу мировых "антилидеров". Таких примеров немало, мы сами поощряем лень и иждивенчество.

А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи?

Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере Правительство на протяжении как минимум 15 лет, по сути, занималось поощрением социального иждивенчества и, надо прямо сказать, социального мошенничества.

Критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. Но в этой сфере тоже не налажен должный учет и анализ данных, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, планирование развития инфраструктуры и решение других важных задач.

На базе АСПИР следует создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта.

Тенденции в демографии и на рынке труда диктуют необходимость пересмотра подходов и к пенсионной системе. Наблюдается низкий уровень пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых. Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий.

По-прежнему актуален вопрос повышения финансовой грамотности граждан. Нужно продолжить реализацию проекта "Қарызсыз қоғам", инициированного партией AMANAT. Только в прошлом году в рамках проекта прошли обучение и получили юридические консультации 845 тысяч человек. Конечная цель – не только облегчить долговое бремя, но и обеспечить людям устойчивый доход.

Государство предпринимает системные усилия для развития здравоохранения. В стране идет постепенная модернизация всего спектра медицинских объектов – от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до специализированных больниц.

В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 540 объектов и до конца текущего года ожидается ввод 115 объектов. В городах введены ряд крупных объектов здравоохранения, к примеру, онкологический центр в Астане, научный центр инфекционных болезней в Алматы.

При этом без бюрократической волокиты необходимо запустить уже построенные многопрофильные больницы в различных регионах и продолжить строительство новых подобных объектов, в том числе с привлечением частных инвестиций в рамках механизмов ГЧП. Тогда гражданам не будет нужды мигрировать в Астану.

Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, прежде всего, по развитию фармацевтической промышленности. Увеличение количества и ассортимента собственных лекарств – задача стратегической важности, особенно с учетом опыта недавней пандемии.

Под вопросом остается финансовая устойчивость системы здравоохранения и эффективность мониторинга медицинских услуг. В условиях ограниченных финансовых ресурсов Фонд социального медицинского страхования фактически выполняет роль бюджетного регулятора, сдерживая расходы за счет усиленного контроля за поставщиками.

Правительству предстоит выстроить новую систему мониторинга качества и объема медицинских услуг с применением технологий искусственного интеллекта. Принимаются комплексные меры для повышения статуса и социального положения врачей. Эта работа найдет свое продолжение.

Еще одна проблема, напрямую влияющая на жизнь и здоровье граждан – дорожная безопасность. В прошлогоднем Послании я отдельно остановился на ней.

Конечно, определенная работа проводится, но все же количество автомобильных аварий не сокращается. С начала года зафиксировано свыше 22 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Очевидно, что многое здесь зависит от самих автомобилистов, потому что нарушителей правил дорожного движения немало.

Каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей. Необходимо всем обществом формировать культуру вождения.

Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности.

На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, необходимо безотлагательно их принять. Жизнь каждого гражданина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете, все это – важные шаги на пути построения Безопасного Казахстана.

Следующий вопрос – развитие культуры и искусства в эпоху искусственного интеллекта. Мы, как и прежде, придаем большое значение этой сфере, строим соответствующую инфраструктуру, при необходимости ремонтируем и восстанавливаем объекты.

Люди искусства продвигают наши традиции и культуру за рубежом, и это заслуживает признания. Поэтому мы будем оказывать необходимую поддержку деятелям культуры. Но в своей работе они должны адаптироваться к требованиям времени.

Как вы знаете, я уделяю большое внимание развитию массового спорта. В регионах возводятся различные спортивные объекты, расширяется доступ детей к секциям. Открываются спортклубы для людей с особыми потребностями и пожилых граждан.

Чтобы спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жизни общества, важно культивировать семейные спортивные традиции. Вместе с тем происходят положительные сдвиги в сфере профессионального спорта.

Ранее мною поручалось ограничить финансирование легионеров из бюджета. Депутаты поддержали эту инициативу, приняли соответствующий закон. Но нельзя этим ограничиваться, надо идти дальше. Необходимо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это им выражаю благодарность.

Но коммерциализацию футбола нужно продолжать, без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития. Профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит солидный доход.

* * *

Обнародованные мною задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана. Они тесно связаны с цифровой модернизацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах.

Запуск суперкомпьютера в нашей стране – это, конечно, успех, но он должен рассматриваться Правительством и всем обществом как только начало интенсивной, многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство.

Для эффективной реализации этой цели Правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию. Вместе с тем глубинная цифровая трансформация страны – это лишь путь к улучшению жизни наших граждан.

Уверен, сбалансированная, конструктивная внешняя политика, соответствующая стратегическим национальным интересам нашего государства, принесет большую пользу устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

Тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене. Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас.

На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, развивающихся в духе вечного стратегического партнерства. Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом.

Текущий год выдался насыщенным памятными датами. Это, прежде всего, 80-летие окончания Второй мировой войны. Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт.

Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, "худой мир лучше доброй ссоры". Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента Трампа.

Вторая знаменательная дата – это 80-летие Организации Объединенных Наций, ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны. ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем.

В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций.

Уважаемые соотечественники!

"Закон и Порядок" – незыблемая опора нашей государственности. Для укоренения этого принципа в обществе все профильные органы должны выработать общее видение и общую позицию.

Первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому правонарушению, к любому беззаконию. Поэтому работу государственных органов в этом направлении нужно всесторонне поддерживать. Только тогда в общественном сознании сформируется нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появится иммунитет к любым антисоциальным явлениям.

Следует признать, сейчас стали обычными явлениями грубость, ругань, драки, которые зачастую можно наблюдать даже в общественных местах, на дорогах. Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене.

Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения. Великий Абай не зря говорил: "Коль казах казаху не друг, будет жизнь постылой вокруг" ("Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос"). Культурность, порядочность и воспитанность должны начинаться с каждого гражданина, с каждой семьи.

В нынешнее нестабильное время, когда укрепление суверенитета и территориальной целостности страны становятся главными задачами, мы должны сохранять наше нерушимое единство. Если наш народ будет сплоченным, если внутренняя обстановка будет стабильной, мы преодолеем все трудности, справимся с любыми испытаниями. Поэтому призываю всех соотечественников ценить и беречь спокойствие в стране.

Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом. Сегодня сущность и содержание слова "патриотизм" претерпевает изменения. Раньше это понятие в основном измерялось традиционными ценностями, вопросы языка, культуры, духовности рассматривались как суть национальных интересов. Безусловно, все это – опоры национальной идентичности. Их у нас никто не отнимет, здесь нет никаких причин для беспокойства.

Сегодняшняя образованная молодежь воспринимает слово "патриотизм" по-другому. Подрастающее поколение отвергает религиозный радикализм и крайний национализм. Для них главные проявления патриотизма – это созидание и новаторство.

Молодые люди считают, что любовь к Родине заключается в том, чтобы приносить пользу обществу, совершая открытия, начиная новое дело. Они хотят видеть Казахстан развитым, процветающим государством, осваивают современные технологии, чтобы наш народ был в авангарде прогресса.

Для подрастающего поколения патриотизм заключается в устремленности в будущее, и это наглядно отражают происходящие в общественном сознании изменения. Я полностью поддерживаю такую позицию. Я верю в силы, таланты и знания молодежи.

Мы не забываем, кем были вчера, чтим нашу древнюю историю, но хорошо понимаем, что только в наших руках то, кем мы будем завтра. Поэтому всегда будем поддерживать молодежь, которая стремится к знаниям, заботится о процветании страны.

Вся проводимая нами масштабная работа – ради светлого будущего подрастающего поколения. Именно ему завтра предстоит ощутить плоды претворяемых в жизнь преобразований, достойно продолжить начатое дело. Молодежь быстро адаптируется к происходящим в мире кардинальным изменениям, в особенности к наступлению эпохи искусственного интеллекта.

Великий Абай писал, что разум, наука, достойные родители и друзья, мудрые наставники формируют лучшие качества человека. Как Глава государства дополню эти слова: в цивилизованной и прогрессивной стране законы должны быть справедливыми, власть – компетентной, а граждане – сознательными и активными.

Значимость каждого государственного решения, в первую очередь принимаемого для улучшения жизни людей, стабилизации экономики, обеспечения социальной справедливости, должна измеряться конкретными делами. Только так наше государства обретет новый облик и станет сильным.

Благодаря кардинальным всесторонним реформам Казахстан уверено вступает на путь прогресса. Впереди нас ждет кропотливая работа. Мы должны идти только вперед, не сворачивая с избранного курса!

Уважаемые соотечественники!

Сегодня я хотел бы поделиться соображениями о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта.

Речь идет о парламентской реформе. Эта реформа высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

Мы взяли курс на строительство Справедливого Казахстана, построение открытого, честного диалога власти и граждан в духе "слышащего государства".

В ходе общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, подавляющее большинство граждан поддержало стратегию масштабной модернизации государства на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

События последних лет в нашей стране и даже за ее пределами показали правильность такого курса. Но стоять на одном месте нельзя, нужно думать о будущем страны и последующих поколений.

В начале года в своем большом интервью газете "Ана тілі" я сказал, что реформы – это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного запроса.

В нашей стране тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум двух десятилетий, в этом никакого секрета нет. Актуальность данного вопроса не утрачена и по сей день. Поэтому, с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры граждан, считаю возможным вынести данный чрезвычайно важный вопрос на обсуждение народа.

Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ. За прошедшие тридцать лет Сенат с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства. Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ.

Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента.

Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте.

Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию.

Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Таким образом, нынешний состав Мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий. И Сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов.

В свою очередь у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты как настоящие государственники подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием. В итоге все наши политические реформы станут неотъемлемой частью единой институциональной системы.

Конечно, может возникнуть закономерный вопрос: почему Президент так рано объявляет о необходимости проведения парламентской реформы, в то время как, согласно политическим технологиям, такие меры принимаются неожиданно?

Но я до этого говорил и вновь повторю: считаю, что, когда дело касается судьбы страны и народа, нужно следовать открытой политике, столь масштабную реформу нельзя держать в секрете от общества.

Убежден, что по таким судьбоносным вопросам нужно вести открытый диалог с народом. Лишь тогда общими усилиями мы продвинемся на пути построения Справедливого и Сильного Казахстана.

Желаю всем благополучия и успехов!

Пусть будет вечен наш Казахстан!

