Найдут ли депутатам работу после роспуска сената, ответила глава Минтруда
Опубликовано:
Министр труда и социальной защиты Казахстана Светлана Жакупова в кулуарах правительства ответила на вопрос о том, найдут ли депутатам работу после роспуска сената, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я считаю, что у нас среди сенаторов есть высокие профессионалы, востребованные в своей области. Я могу это сказать, когда мы выходим с защиты законов своих, законодательства.
Я даже не думаю, что кто-то из них останется без работы", - заявила Светлана Жакупова.
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана заявил о том, что парламент страны станет однопалатным, а сенат будет упразднен.
Однако для этого будет проведен референдум.
