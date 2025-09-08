Найдут ли депутатам работу после роспуска сената, ответила глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты Казахстана Светлана Жакупова в кулуарах правительства ответила на вопрос о том, найдут ли депутатам работу после роспуска сената, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что у нас среди сенаторов есть высокие профессионалы, востребованные в своей области. Я могу это сказать, когда мы выходим с защиты законов своих, законодательства.

Я даже не думаю, что кто-то из них останется без работы", - заявила Светлана Жакупова.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана заявил о том, что парламент страны станет однопалатным, а сенат будет упразднен.

Однако для этого будет проведен референдум.

