"Предлагаем не распускать сенат": Перуашев об однопалатном парламенте

В кулуарах парламента мажилисмен Азат Перуашев высказался о предложении президента оставить только мажилис в качестве палаты парламента и исключить из него сенат, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы однозначно "за". Такое мы предлагали еще при Назарбаеве, тогда были жесткие споры. При этом я считаю, что нет смысла просто распускать сенат. Он выполняет роль надсмотрщика, фильтра за многопартийным мажилисом, когда даже в рамках парламентского меньшинства удавалось продавить (законы или идеи – прим. ред.), и иногда они возвращались к нам с возражениями сената.

Сейчас при многопартийном однопалатном парламенте появится возможность более оперативно и более в интересах общества принимать решения.

Будем предлагать, чтобы в рамках этой реформы не распускали сенат, а количество этих депутатов присоединили к одномандатному парламенту. Чтобы был более расширенный однопалатный парламент", - заявил депутат Перуашев.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана заявил о том, что парламент страны станет однопалатным, а сенат будет упразднен.

Однако для этого будет проведен референдум.

Также сегодня министр труда Светлана Жакупова заявила, что считает, что сенаторы не останутся без работы.

