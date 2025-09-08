Референдум по реформе парламента и изменениям в Конституцию проведут в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана, озвучил ряд предложений и реформ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента - очень серьезный вопрос.

"Спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - говорит президент.

Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.

"Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа", - говорит президент.

Добавим, что сегодня в ходе выступления с посланием Касым-Жомарт Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.

Также он анонсировал создание нового министерства искусственного интеллекта.

