"Речь не идет о немедленных выборах": Карин разъяснил предложение Токаева
Опубликовано:
Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Токаева о внесении изменений в Конституцию и реформировании парламента, передает NUR.KZ.
Как написал в Telegram-канале госсоветник Ерлан Карин, предложенная парламентская реформа развивает ключевую формулу президентской политики: "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".
"Предложение провести референдум еще раз показывает неизменность президентского принципа, что по ключевым вопросам будущего страны должны приниматься только консолидированные решения.
Здесь очень важно подчеркнуть - речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию и объявлении выборов в парламент. Это не самоцель.
Основная и главная цель - дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы. Поэтому президент выступает сторонником взвешенного, поступательного подхода. Вначале требуется всестороннее и обстоятельное обсуждение среди экспертов и широкой общественности.
Таким образом, Казахстан еще раз показывает пример поэтапной и всесторонней политической модернизации", - говорится в публикации госсоветника.
Напомним, сегодня в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.
Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.
Кроме того, президент поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Предлагаем не распускать сенат": Перуашев об однопалатном парламенте
- Найдут ли депутатам работу после роспуска сената, ответила глава Минтруда
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283726-eto-ne-samocel-erlan-karin-o-predlozhenii-tokaeva-vnesti-izmeneniya-v-konstituciyu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах