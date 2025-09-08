"Речь не идет о немедленных выборах": Карин разъяснил предложение Токаева

Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Токаева о внесении изменений в Конституцию и реформировании парламента, передает NUR.KZ.

Как написал в Telegram-канале госсоветник Ерлан Карин, предложенная парламентская реформа развивает ключевую формулу президентской политики: "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

"Предложение провести референдум еще раз показывает неизменность президентского принципа, что по ключевым вопросам будущего страны должны приниматься только консолидированные решения.

Здесь очень важно подчеркнуть - речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию и объявлении выборов в парламент. Это не самоцель.

Основная и главная цель - дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы. Поэтому президент выступает сторонником взвешенного, поступательного подхода. Вначале требуется всестороннее и обстоятельное обсуждение среди экспертов и широкой общественности.

Свежая публикация по теме: Послание Токаева - 2025: полный текст

Таким образом, Казахстан еще раз показывает пример поэтапной и всесторонней политической модернизации", - говорится в публикации госсоветника.

Напомним, сегодня в рамках послания народу Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат.

Он добавил, что для решения этого вопроса будет проведен референдум.

Кроме того, президент поручил подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.