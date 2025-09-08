"Ситуация сильно не изменилась": Токаев поднял тему ДТП с электросамокатами в Казахстане

Выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, одной из проблем, напрямую влияющей на жизнь и здоровье граждан является дорожная безопасность. Он отметил, что хотя определенная работа проводится, но все же количество автомобильных аварий не сокращается.

По его данным, с начала года зафиксировано свыше 22 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

"Очевидно, что многое здесь зависит от самих автомобилистов, потому что нарушителей правил дорожного движения немало. Каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей. Необходимо всем обществом формировать культуру вождения.

Следует обратить внимание и на электросамокаты - эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности.

На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, необходимо безотлагательно их принять. Жизнь каждого гражданина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете, все это - важные шаги на пути построения безопасного Казахстана", - сказал глава государства.

Сегодня сенатор Марат Кожаев в кулуарах парламента прокомментировал ситуацию с нарушениями среди электросамокатчиков. По его словам, проблема в культуре вождения.

Напомним, на днях в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

Также в южной столице автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокате.

