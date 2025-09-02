jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Подростки на электросамокате сбили коляску с новорожденным в Алматы

      Опубликовано:

      Момент столкновения
      Момент столкновения. Кадр из видео: t.me/kozachkow

      В Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города. Родителей подростков привлекли к ответственности.

      В Telegram-канале Kozachkov offside опубликовали информацию о том, что в алматинском микрорайоне "Орбита" двое несовершеннолетних на самокате, якобы на высокой скорости, врезались в коляску с новорожденным.

      "Слава богу, с ребенком все в порядке, у него оказались мудрые родители, купившие коляску с усиленным каркасом. Малыша уже осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

      Корреспонденту NUR.KZ пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали подробности происшествия.

      "Управлением полиции Бостандыкского района Алматы установлены несовершеннолетние, допустившие наезд на детскую коляску. К счастью, ребенок не пострадал. Оба подростка привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования средствами индивидуальной мобильности, а их родители - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

      Кроме того, с подростками и их родителями проведена профилактическая и праворазъяснительная работа. Им даны разъяснения о недопустимости подобных нарушений, усилении контроля и возможных последствиях", - сказано в сообщении.

      На прошлой неделе в Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали фотографии из Алматы, где брошенные электросамокаты начали увозить на штрафстоянку. Забрать их можно после оплаты штрафа.

      До этого глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП.

      Ранее также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Также сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

