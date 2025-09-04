Пассажирский автобус сбил двух девушек на электросамокатах в Алматы

В Алматы автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокатах, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о том, что автобус на пешеходном переходе сбил двух девушек, которые ехали на самокате.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили информацию. Сообщается, что указанное ДТП произошло в Алмалинском районе.

"Водитель автобуса Foton, следуя по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на девушек, которые передвигались на электросамокатах в направлении улицы Уалиханова.

Две девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

Ранее в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

На прошлой неделе в Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали фотографии из Алматы, где брошенные электросамокаты начали увозить на штрафстоянку. Забрать их можно после оплаты штрафа.

До этого глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП.

Ранее также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Также сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

