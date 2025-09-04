Пассажирский автобус сбил двух девушек на электросамокатах в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Пассажирский автобус сбил двух девушек на электросамокатах в Алматы

      Опубликовано:

      Автобус сбил женщину в Алматы
      Место происшествия. Фото: t.me/youralmaty

      В Алматы автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокатах, передает NUR.KZ.

      В Telegram-канале "Твой Алматы" опубликовали информацию о том, что автобус на пешеходном переходе сбил двух девушек, которые ехали на самокате.

      Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили информацию. Сообщается, что указанное ДТП произошло в Алмалинском районе.

      "Водитель автобуса Foton, следуя по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на девушек, которые передвигались на электросамокатах в направлении улицы Уалиханова.

      Две девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

      Ранее в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

      На прошлой неделе в Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали фотографии из Алматы, где брошенные электросамокаты начали увозить на штрафстоянку. Забрать их можно после оплаты штрафа.

      До этого глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП.

      Ранее также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Также сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.