"Кому попало сдают": сенатор высказался о нарушениях среди электросамокатчиков

Сенатор Марат Кожаев в кулуарах парламента прокомментировал ситуацию с нарушениями среди электросамокатчиков. По его словам, проблема в культуре вождения, передает NUR.KZ.

Депутату напомнили о двух резонансных случаях, которые произошли с самокатчиками недавно в Алматы.

"В любом случае нам надо сейчас установить какие-то правила пользования этими средствами. Нам нужно разобраться с теми людьми, кто сдает их в прокат", - отметил Кожаев.

По его словам, у них нет никакой ответственности.

"Кому попало сдают, кто попало и как попало пользуется. Проблема не в этих средствах - проблема в головах у людей. Мы не знаем, как ими пользоваться, культурно пользоваться, чтоб не мешать другим", - заявил сенатор.

Ранее в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

Также в южной столице автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокате.

