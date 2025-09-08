"Кому попало сдают": сенатор высказался о нарушениях среди электросамокатчиков
Сенатор Марат Кожаев в кулуарах парламента прокомментировал ситуацию с нарушениями среди электросамокатчиков. По его словам, проблема в культуре вождения, передает NUR.KZ.
Депутату напомнили о двух резонансных случаях, которые произошли с самокатчиками недавно в Алматы.
"В любом случае нам надо сейчас установить какие-то правила пользования этими средствами. Нам нужно разобраться с теми людьми, кто сдает их в прокат", - отметил Кожаев.
По его словам, у них нет никакой ответственности.
"Кому попало сдают, кто попало и как попало пользуется. Проблема не в этих средствах - проблема в головах у людей. Мы не знаем, как ими пользоваться, культурно пользоваться, чтоб не мешать другим", - заявил сенатор.
Ранее в Алматы установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.
Также в южной столице автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокате.
