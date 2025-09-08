jitsu gif
    Политика
      Токаев поручил обеспечить достойную заработную плату представителям рабочий профессий

      Опубликовано:

      Рабочий на производстве
      Рабочий. Иллюстративное фото: pixabay.com

      В ходе послания народу Касым-Жомарт Токаев назвал повышение авторитета специалистов рабочих профессий одной из ключевых задач, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По словам президента, стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий.

      "Именно поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. На сегодняшний день по стране открыты тысячи вакансий в самых разных сферах, причем с достаточно высокой заработной платой. Эти рабочие места заполняют иностранные граждане.

      Каждый год у нас выпускаются тысячи инженеров, строителей, аграриев, на обучение которых государство выделяет значительные средства. Однако многие из них не работают по профессии, а выбирают быстрые заработки, не требующие специальных знаний.

      Конечно, нет плохой работы, каждый честный труд важен, но такая тенденция не несет большой пользы ни для конкретного человека, ни для всей страны. Государство должно создавать такие условия, чтобы люди стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики.

      Свежая публикация по теме:
      Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

      Одна из ключевых задач - повышение авторитета специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда", - сказал Токаев.

      Послание Токаева
