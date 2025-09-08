Разработать конкурентную тарифную политику для всех видов транспорта поручил Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
"Правительству нужно принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов.
В повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования фрагментарная и недостаточно гибкая.
Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта", - заявил президент.
