Разработать конкурентную тарифную политику для всех видов транспорта поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительству нужно принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов.

В повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования фрагментарная и недостаточно гибкая.

Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта", - заявил президент.

