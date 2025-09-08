Токаев поручил принять новый Строительный кодекс в Казахстане до конца года
В послании народу Касым-Жомарт Токаев попросил депутатов оказать содействие в скорейшем принятии нового строительного кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Особое внимание надо уделить сфере строительства, которое показывает высокие темпы роста. В 2024 году было введено в строй 19 млн квадратных метров жилья. Для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с технологией ИИ.
Правительству надо запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет планирование и мониторинг на всех этапах строительства.
Прочную законодательную базу для прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый строительный кодекс. Документ надо принять до конца года. Депутатов прошу оказать содействие", - заявил Токаев.
