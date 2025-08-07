Кто подаст в отставку после задержания вице-министра транспорта Казахстана, рассказал заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции в кабмине Канату Бозумбаеву задали вопрос, кто должен подать в отставку в связи с задержанием вице-министра транспорта по подозрению в коррупции.

"Когда решение суда вступает в силу, если человек, подчиненный любой государственной организации, государственного органа, если прямой подчиненный будет осужден по статье о коррупции, то первый руководитель должен подать в отставку.

Пока никто не осужден, не надо забегать вперед. Будет решение суда, после которого кто-то будет считаться совершившим коррупционное преступление. До решения суда это подозреваемые люди", - говорит Бозумбаев.

Он подчеркнул, что подать в отставку должен будет именно первый руководитель.

"Любой вице-министр назначается по представлению соответствующего министра. То есть, министр представляет (кандидатуру - прим.ред.), они проходят согласование, спецпроверку по закону. Потом они проходят согласование в администрации президента. В наших службах, в канцелярии есть свой регламент", - заключил спикер.

Несколько дней назад мы писали, что Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении. Правда имя задержанного не озвучивали.

Сегодня в правительстве сообщили, что Сатжана Аблалиева освободили от должности вице-министра транспорта.

30 июня Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.

Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.

Стоит отметить также, что в конце июня министром транспорта назначен Нурлан Сауранбаев.

