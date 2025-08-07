Кто подаст в отставку после задержания вице-министра транспорта Казахстана
Опубликовано:
Кто подаст в отставку после задержания вице-министра транспорта Казахстана, рассказал заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает NUR.KZ.
Во время пресс-конференции в кабмине Канату Бозумбаеву задали вопрос, кто должен подать в отставку в связи с задержанием вице-министра транспорта по подозрению в коррупции.
"Когда решение суда вступает в силу, если человек, подчиненный любой государственной организации, государственного органа, если прямой подчиненный будет осужден по статье о коррупции, то первый руководитель должен подать в отставку.
Пока никто не осужден, не надо забегать вперед. Будет решение суда, после которого кто-то будет считаться совершившим коррупционное преступление. До решения суда это подозреваемые люди", - говорит Бозумбаев.
Он подчеркнул, что подать в отставку должен будет именно первый руководитель.
"Любой вице-министр назначается по представлению соответствующего министра. То есть, министр представляет (кандидатуру - прим.ред.), они проходят согласование, спецпроверку по закону. Потом они проходят согласование в администрации президента. В наших службах, в канцелярии есть свой регламент", - заключил спикер.
Несколько дней назад мы писали, что Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении. Правда имя задержанного не озвучивали.
Сегодня в правительстве сообщили, что Сатжана Аблалиева освободили от должности вице-министра транспорта.
Напомним, Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении.
30 июня Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.
Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.
Стоит отметить также, что в конце июня министром транспорта назначен Нурлан Сауранбаев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2272917-kto-podast-v-otstavku-posle-zaderzhaniya-vice-ministra-transporta-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах