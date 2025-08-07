Сатжана Аблалиева освободили от должности вице-министра транспорта

В Сети появилась информация, что Сатжан Аблалиев был освобожден от должности вице-министра транспорта. В пресс-службе правительства информацию подтвердили, передает NUR.KZ.

На сайте Министерства транспорта РК в разделе "Структура" также больше нет информации о Сатжане Аблалиеве.

При этом несколько дней назад мы писали, что Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении. Правда имя задержанного не озвучивали.

Сатжан Аблалиев был назначен вице-министром транспорта в октябре 2023 года.

Тогда, ссылаясь на сайт акимата СКО, мы писали, что чиновник родился в 1970 году в поселке Биикжал Жылыойского района Атырауской области.

Он окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей сообщения, по специальностям инженер-строитель, инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1987 году оператором-коллектором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции.

С 1996 по 2004 годы занимал различные должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций.

С 2004 года работал в Комитете автомобильных дорог на руководящих должностях.

С 2012 года занимал должность заместителя председателя Комитета автомобильных дорог.

С 7 июня 2021 года работал заместителем акима Северо-Казахстанской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.