О результате госаудитов с охватом 20 трлн тенге отчитался Токаеву председатель ВАП

Сегодня, 17 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова с отчетом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за I полугодие 2025 года проведено 12 государственных аудитов с охватом 20 трлн тенге - в 7,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщил Алихан Смаилов, аудиторские мероприятия были проведены в таких ключевых сферах, как среднее образование, лекарственное обеспечение, цифровое развитие, электроэнергетика и спорт высших достижений.

Правительству и объектам аудита направлено более 60 рекомендаций и 450 пунктов предписаний. Материалы по 20 фактам переданы в правоохранительные органы.

Также президент был подробно проинформирован о законодательных инициативах, реализованных по предложению ВАП. Так, Высшая аудиторская палата получила полномочия на проведение проверок внебюджетных фондов.

Во исполнение поручения главы государства переформатирована работа Комиссии по мониторингу средств Нацфонда, что позволит повысить прозрачность и усилить контроль за их расходованием.

В числе других важных инициатив были названы: усиление ответственности теплоснабжающих предприятий и их первых руководителей за срывы в подготовке к отопительному сезону, а также расширение госконтроля за розничными ценами на товарный газ для всех субъектов рынка.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить поэтапное развитие системы государственного аудита, акцентируя внимание на ее эффективности и прозрачности.

Президент отметил важность внедрения современных цифровых технологий, которые позволят усилить контроль за расходованием государственных средств. Также была подчеркнута необходимость сокращения нецелевых расходов и обеспечения максимальной отдачи от использования национальных ресурсов.

Напомним, ранее в конце мая мы писали, что по итогам первого квартала 2025 года госаудиторы выявили нарушения на 355 млрд тенге.

В начале июня глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса высказался о запланированной проверке Национального банка.

Также в Высшей аудиторской палате рассказали о результатах проверки сферы лекарственного обеспечения в Казахстане. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

Ранее в Высшей аудиторской палате озвучили итоги госаудита в сфере среднего образования - выявлено неэффективное планирование средств и их использование.

А в январе Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике.

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