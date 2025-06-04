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"Цены завышены вдвое": сферу лекарственного обеспечения в Казахстане жестко раскритиковал глава ВАП

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Деньги и лекарства
Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов выступил в мажилисе, где рассказал депутатам об итогах аудита системы лекарственного обеспечения, передает NUR.KZ.

Тезисы выступления Смаилова опубликованы в Telegram-канале ВАП. По его словам, два последовательных аудита 2024 и 2025 выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Смаилов отметил, что они прослеживаются на всех уровнях - от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению.

Наука и фармацевтика

Как отметили в ВАП, объем фармацевтического рынка РК в 2024 году составил 1,2 трлн тенге, при этом он на 84% представлен продукцией иностранного производства. За 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз.

"Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего 2 оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге", - отметил Алихан Смаилов.

За последние три года объем преференций для отрасли фармацевтики оценивается в 148 млрд тенге. Единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет. Такие закупки за 5 лет выросли с 69 до 112 млрд тенге.

"Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое - с 968-ми до 507-ми. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается", - указал председатель ВАП.

Злоупотребления

Воспользоваться господдержкой в форме долгосрочных договоров при этом смогли только 34 компании из более чем 200 действующих. Кроме того, слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений.

Так, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда.

"Здесь усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной. Цены для государства были завышены вдвое. Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также обратил внимание на риски при локализации производства. По его словам, некоторые компании используют дешевое и плохо очищенное сырье.

"Без должного контроля это может привести к появлению некачественной продукции на рынке. Например, закупленные на 3 млрд тенге препараты у одной из фирм были признаны непригодными к применению и списаны",- сказано в публикации.

Завышение цен

Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.

Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках.

"В рамках исполнения наших предписаний Минздравом внесены изменения в Правила ценообразования, пересмотрены регрессивные шкалы наценок", - отметил председатель ВАП.

Он также указал на пробелы в действующем порядке экспертизы, регистрации и надзора. В 2024 году средний срок экспертизы составил 334 дня при нормативе в 210 дней. В отдельных случаях продолжительность доходила до 2,5 лет.

Другие проблемы

Аудиторы также считают, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за 3 года изъят из обращения лишь один препарат. Несвоевременные контракты и срывы графиков поставок нарушают непрерывность лечения пациентов.

В 2022-2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи. Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет.

"В 2024 году только 9% препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал лекарства без сертификата "СТ-KZ", что за три года составило 258 млрд тенге.

Затраты на логистику за 3 года выросли на 60%, составив в 2024 году 11 млрд тенге. Это также отражается на себестоимости лекарств. Кроме того, аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с истекающим сроком годности, что привело к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности, либо не предусмотренных протоколами лечения", - отмечается в отчете.

Незаконные списания

Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети.

"Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств", - отметил Алихан Смаилов.

В отечественной системе здравоохранения принято 1133 клинических протокола. При этом порядка 70% из них не пересматриваются на протяжении от 5 до 12 лет. Это приводит к оказанию медпомощи населению по устаревшим медтехнологиям.

Итоги аудита

По итогам двух аудитов выявлены:

  • финансовые нарушения на 741 млн тенге;
  • неэффективное использование средств на 32 млрд;
  • потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге.

Как резюмировали в ВАП, материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по пяти - в правоохранительные органы.

"Результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. По всем выявленным вопросам Правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения. ВАП будет регулярно следить за тем, как продвигается решение этих проблем", - заключил Алихан Смаилов.

Напомним, летом 2024 года глава Минздрава попросила казахстанские фармкомпании и дистрибьюторов снизить цены на лекарства. До этого антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация", более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Были выявлены 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

Отметим, в Казахстане действует мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать предельные цены на лекарства и жаловаться на высокие цены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2252199-ceny-zavysheny-vdvoe-sferu-lekarstvennogo-obespecheniya-v-kazahstane-zhestko-raskritikoval-glava-vap/