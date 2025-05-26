Нарушения на 355 млрд тенге выявили госаудиторы в Казахстане

Высшая аудиторская палата РК подвела итоги первого квартала 2025 года - эксперты проверили использование 5,9 трлн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на ВАП.

На официальном сайте Высшей аудиторской палаты РК разместили итоги работы ведомства за первый квартал этого года. Сообщается, что проведено 4 аудиторских мероприятия на 24 объектах.

По итогам проверок выявлено нарушений на 355 млрд тенге, из которых:

финансовые нарушения – 3,3 млрд тенге;

неэффективное использование госсредств и ресурсов – 287,6 млрд тенге;

недочеты планирования – 64,6 млрд тенге.

"Восстановлению подлежат 3,3 млрд тенге, из которых 1 млрд тенге уже возвращен в бюджет. Правительству направлено 32 рекомендации, объектам проверок – 159 поручений. Их исполнение находится на контроле ВАП до полного завершения", – сообщили в ведомстве. Сообщается, что в целом в 2025 году планируется завершить порядка 30 аудиторских мероприятий.

Напомним, в феврале глава государства принял председателя ВАП Алихана Смаилова, который анонсировал грядущие проверки исполнения бюджетов ряда госорганов и нацкомпаний.

Ранее также в Высшей аудиторской палате озвучили итоги госаудита в сфере среднего образования - выявлено неэффективное планирование средств и их использование.

А в январе Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике.