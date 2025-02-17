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Миллиардные нарушения выявлены в сфере среднего образования Казахстана

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Парты в учебном заведении
Учебное заведение. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Высшей аудиторской палате озвучили итоги госаудита в сфере среднего образования - выявлено неэффективное планирование средств и их использование, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба ВАП, проведен аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Его результаты рассмотрены на заседании во главе с председателем ВАП Алиханом Смаиловым.

Отмечается, что аудит охватил период с 2019 года.

"Государственный аудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования. Они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.

Стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике", - считают в палате.

В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал на этом особое внимание.

"Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в 3 раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", - сказал Алихан Смаилов.

Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.

Кроме этого, в части повышения квалификации проблемой остается пост-курсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.

"Реформы в области образовательных стандартов проводятся не системно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге.

Выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге", - отмечается в сообщении ВАП.

Кроме этого, по данным ведомства, в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные.

О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ, отмечают в ведомстве.

В целом государственным аудитом установлено:

  • финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;
  • неэффективное планирование средств и ресурсов – 62,4 млрд тенге;
  • неэффективное использование – 3,2 млрд тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что 58 школ в Казахстане оштрафовали за работу без лицензий. Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2221227-milliardnye-narusheniya-vyyavleny-v-sfere-srednego-obrazovaniya-kazahstana/