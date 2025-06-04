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Работу Нацбанка проверит Высшая аудиторская палата

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса высказался о запланированной проверке Национального банка, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили Смаилова подтвердить или опровергнуть информацию о том, что что ВАП заходит с проверкой в Нацбанк.

"Мы уже находимся с аудитом в Нацбанке. Почему? Потому что пришло время аудита - проверка осуществляется. По итогам будете проинформированы. Аудитом будут охвачены 2024, 2023 и 2022 года", - заявил АлиханСмаилов.

Сегодня в Высшей аудиторской палате рассказали о результатах проверки сферы лекарственного обеспечения в Казахстане. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

Кроме того, выяснилось, что лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам.

А в мае аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики завершили в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2252322-rabotu-nacbanka-proverit-vysshaya-auditorskaya-palata/