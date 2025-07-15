Бектенов прокомментировал слухи о скором назначении главой КНБ

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в кабмине прокомментировал слухи о его возможном назначении главой КНБ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это все слухи. Работаем в правительстве, и, если будет доверие главы государства, то буду продолжать работать в правительстве", - заявил Бектенов.

Он признался, что не знает, где Асхат Жумагали - экс-глава Антикора.

"Я, если честно, не знаю, наверное, занимается передачей дел", - предположил премьер.

Напомним, 30 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.

Позднее Нуржан Кусаинов был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ.

А глава КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев высказался о реорганизации Антикоррупционной службы, отметив, что это дает КНБ больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.