В "СК-Фармация" ответили на обвинения депутата

"СК-Фармация" ответила на обвинения депутата и заявила о готовности к открытому и всестороннему взаимодействию с надзорными органами, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

"В связи с информацией о подаче депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан заявления в Генеральную прокуратуру по вопросам, касающимся деятельности Единого дистрибьютора, ТОО "СК-Фармация" заявляет о своей готовности к открытому и всестороннему взаимодействию с надзорными и другими заинтересованными органами. Мы уважаем право народных избранников и представителей общественности поднимать вопросы, касающиеся прозрачности и эффективности системы лекарственного обеспечения", - заявили в компании.

В сообщении говорится, что "СК-Фармация" последовательно реализует меры по устранению системных ограничений, выявленных в ходе аудита Высшей аудиторской палаты, а также по повышению открытости закупочных и логистических процессов.

"По нашей инициативе внесен ряд изменений в нормативно-правовые акты, включая: приоритетную закупку медикаментов напрямую у производителей; разделение логистических услуг на четыре отдельных лота: хранение и транспортировка — отдельно для лекарств и отдельно для медицинских изделий; исключение обязательного требования сертификата GDP при закупке медизделий", - сообщили в компании.

Эти меры, как заявили представители "СК-Фармация", направлены на развитие добросовестной конкуренции, снижение стоимости услуг и повышение прозрачности, что, в свою очередь, минимизирует риски недопоставок.

Сообщается, что ведется работа над рядом стратегических изменений в нормативно-правовом регулировании и бизнес-процессах Единого дистрибьютора.

"СК-Фармация" открыта к выявлению и устранению возможных недочётов в своей деятельности. Мы уверены, что объективное разбирательство позволит установить реальное положение дел и продолжить системную работу по обеспечению граждан качественными и доступными лекарственными средствами. В то же время призываем воздержаться от преждевременных обвинений до завершения официальной проверки", - добавили в компании.

Подчеркивается, что по итогам аудита Высшей аудиторской палаты ТОО "СК-Фармация" по собственной инициативе ранее направило официальное обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям ряда поставщиков, а также нормативным правовым актам, принятым еще в 2023 году, которые повлекли за собой резкий рост затрат на хранение и транспортировку лекарственных средств и медицинских изделий.

"Все необходимые документы и пояснения будут предоставлены по запросам уполномоченных органов", - пообещали в компании.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

Позднее сообщалось, что в Высшей аудиторской палате рассказали о ряде других нарушений. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

Кроме того, выяснилось, что лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам.

Тогда Бакытжан Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии. А позднее он был недоволен принятыми мерами в отношении бывшего руководства "СК-Фармация" и Министерства здравоохранения.

Недавно депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах парламента заявил, что готовит четыре заявления в Генпрокуратуру, в том числе - в отношении "СК-Фармация" и по работе ОСМС.