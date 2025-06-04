Лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам

Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в мажилисе рассказал, какие нарушения в сфере здравоохранения выявили аудиторы, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что Единым дистрибьютором за 2022-2024 годы только в рамках амбулаторной помощи несвоевременно закуплено 207 и не закуплено 164 препарата.

"По ряду препаратов вместо ежемесячного распределения поставка осуществлялась поквартально, создавая дефицит и условия для их приобретения за счет собственных средств пациентов. В 2024 году только 9%препаратов закуплены напрямую у производителей.

Также дистрибьютор систематически закупал в нарушение требований лекарства без сертификата "СТ-KZ". Всего за три года таких фактов установлено на 258 млрд тенге", - добавил он.

При этом, по его словам, затраты на логистику за три года выросли на 60%, составив в 2024 году 11 млрд тенге.

"Аудит выявил более 67 тыс. случаев отпуска препаратов с подходящими к истечению сроками годности, что приводило к их непригодности и неэффективному использованию средств. Также зафиксированы факты назначения препаратов сверх потребности, либо не предусмотренных протоколами лечения", - резюмировал глава ВАП.

Напомним, ранее мы писали, что Смаилов рассказал о ряде других нарушений. По его словам, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

А летом 2024 года глава Минздрава попросила казахстанские фармкомпании и дистрибьюторов снизить цены на лекарства. До этого антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация", более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Были выявлены 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки. Тогда Минздрав обещал снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

Отметим, в Казахстане действует мобильное приложение, с помощью которого можно отслеживать предельные цены на лекарства и жаловаться на высокие цены.