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"Здесь минимум 10 уголовных дел": депутат Базарбек потребовал наказать руководство "СК-Фармация"

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Бакытжан Базарбек
Бакытжан Базарбек. Фото: t.me/mazhilis_kz

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек возмутился принятым мерам в отношении "СК-Фармация" и Министерства здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Базарбека, аудитом выявлены завышенные цены на логистические услуги. Он отметил, что отсутствие у "СК-Фармации" собственных складов и автотранспорта привело к тому, что в 2024 году цены на логистику увеличились на 62%.

"Более того, пересмотр "СК-Фармацией" подходов не дали результатов, наоборот, ухудшили. Как будто вы против людей идете. (…) Из-за несвоевременного принятия решения министерством здравоохранения, новые модели закупа логистических услуг только за 4 месяца 2025-го года потери потенциальной экономии составили 748 млн тенге. (…)

Кто понес наказание за допущенные ошибки? (…) Речь не идет о миллионах, ущерб - десятки и сотни миллиардов тенге, это не просто какие-то деньги, это бюджетные народные деньги. Кто возместил? Кто понес ответственность? (…) Были освобождены руководители "СК-Фармации", а почему они не привлечены к уголовной ответственности? Тут минимум 10 уголовных дел", - заявил депутат Базарбек.

Вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев ответил, что по итогам аудита проходит проверка.

"К данному вопросу, и по деятельности "СК-Фармация" по итогам проведенного аудита мы назначили проверку. Группа из сотрудников уже приступила к работе. По итогам работы и анализы всех вопросов, связанных в том числе и с расходами "СК-Фармация", которые вы упомянули, мы информацию дадим", - сообщил он.

Бакытжан Базарбек удивился, почему проверку хотят назначить только сейчас. Он добавил, что подготовит заявление по итогам заседания в Генпрокуратуру, Антикор и АФМ по возбуждению уголовных дел.

Сегодня также сообщалось, что в Высшей аудиторской палате рассказали о ряде других нарушений. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

Кроме того, выяснилось, что лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

"Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - заявили в Антикоре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2252274-zdes-minimum-10-ugolovnyh-del-deputat-bazarbek-potreboval-nachat-delo-protiv-sk-farmaciya/