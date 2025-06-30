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    Политика

      "Пока не последуют аресты": депутат Базарбек готовит заявление в Генпрокуратуру по хищениям в ОСМС

      Опубликовано:

      Мужчина подписывает бумаги ручкой
      Подписание заявления: Unsplash/Scott Graham

      Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах парламента заявил, что готовит четыре заявления в Генпрокуратуру, в том числе - в отношении "СК-Фармация" и по работе ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

      "А вот я чем отличаюсь? Тем, что когда я заявляю - довожу дело до конца. Сейчас я готовлю заявление в Генеральную прокуратуру по факту, то есть, по итогам проверки Высшей аудиторской палаты, по аудиту в фармацевтической отрасли, именно в отношении деятельности "СК-Фармация" и этих крупных фармацевтических гигантов.

      Помимо этого у меня готовится отдельное заявление по ОСМС - по тем субъектам, которые похитили денежные средства ОСМС. Отдельно у меня готовится заявление в Генеральную прокуратуру по субсидиям в сфере сельского хозяйства и заявление в Генеральную прокуратуру по отчету правительства. Мы одобрили 27 июня отчет правительства. И по нему тоже", - говорит депутат Бакытжан Базарбек.

      В целом, отметил он, готовятся четыре заявления. Депутат заявил, что вплоть до пятой сессии эти заявления он будет доводить до конца, плотно работая с Генеральной прокуратурой.

      "Пока мы не добьемся возбуждения уголовных дел, пока не будут проведены расследования, разоблачения, пока не последуют аресты - будем идти до конца", - заключил Базарбек.

      Напомним, летом прошлого года стало известно, что Антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация". По информации ведомства, более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом.

      Позднее сообщалось, что в Высшей аудиторской палате рассказали о ряде других нарушений. Так, были выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге и неэффективное использование средств на 32 млрд.

      Кроме того, выяснилось, что лекарства с истекающим сроком годности выдавали казахстанцам.

      Тогда Бакытжан Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии. А позднее он был недоволен принятыми мерами в отношении бывшего руководства "СК-Фармация" и Министерства здравоохранения.

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