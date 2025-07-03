Токаев дал первые поручения новому министру транспорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным пресс-службы президента, в ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.

В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.

Предыдущего министр транспорта Марата Карабаева сняли с должности 8 июня. До этого, в марте, Токаев объявил ему выговор. После этого Карабаев рассказывал, как отреагировал на выговор от президента.

1 июля этого года Токаев подписал указ о назначении Нурлана Сауранбаева на пост министра транспорта. Позже он принес присягу в правительстве.