Токаев прибыл в Актюбинскую область
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Сегодня, 25 июня, стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын".
Напомним, ранее в начале июня лучшие выпускники высших военных учебных заведений получили погоны из рук Токаева.
Немногим позже Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию. Также президент провел совещание с руководящим составом Министерства обороны и дал поручения новому министру о сохранении жизни и здоровья военнослужащих.
До этого в мае Токаев вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.
А в апреле президент наградил казахстанцев, вернувшихся с миссии на Голанских высотах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2259222-tokaev-pribyl-v-aktyubinskuyu-oblast/
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