Сегодня, 25 июня, стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын".

Напомним, ранее в начале июня лучшие выпускники высших военных учебных заведений получили погоны из рук Токаева.

Немногим позже Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию. Также президент провел совещание с руководящим составом Министерства обороны и дал поручения новому министру о сохранении жизни и здоровья военнослужащих.

До этого в мае Токаев вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

А в апреле президент наградил казахстанцев, вернувшихся с миссии на Голанских высотах.