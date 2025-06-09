Токаев дал поручения новому министру обороны о сохранении жизни и здоровья военнослужащих

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Министерства обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Накануне в оборонном ведомстве сменился министр.

По данным Акорды, глава государства озвучил приоритетные задачи, стоящие перед высшим командованием Вооруженных Сил.

"Внимание руководства Министерства обороны было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии Сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации Вооруженных Сил и использовании искусственного интеллекта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций.

"Президент также напомнил, что забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней", - добавили в Акорде.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова.

После этого стало известно, что Даурен Косанов был назначен на должность министра обороны Казахстана. В сентябре прошлого года он был назначен заместителем министра обороны.

Накануне также сообщалось, что Токаев поручил новому министру обороны Косанову укрепить казахстанскую армию.