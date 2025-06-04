Лучшие выпускники высших военных учебных заведений получили погоны из рук Токаева (фото)

Сегодня в ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.

Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:

1. Рыскулбек Мухамедали Максутулы

2. Жолдыбеков Амир Даниярулы

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК:

3. Даркулов Даниал Николаевич

4. Жездибаев Алишер Маликулы

Академия КНБ РК:

5. Уйсембаев Алихан Бауыржанулы

6. Кадырхан Айдар Муратулы

Академия пограничной службы КНБ РК:

7. Бекетаев Рустам Кайратулы

8. Сагиев Ильяс Бейбитулы

Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД РК:

9. Амангалиева Тогжан Жанболаткызы

10. Коваленко Захар Николаевич

Академия Национальной гвардии РК:

11. Беделбай Диас Кайратулы

12. Адилет Шалкарулы

Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:

13. Алдонгаров Динмухаммед Мейрамбекулы

14. Серик Санжар Жасдауренулы.

Вручение погонов. Фото: Акорда

Вручение погонов. Фото: Акорда

Вручение погонов. Фото: Акорда

Вручение погонов. Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.

Добавим, на официальном сайте Акорды говорится, что конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года.

В соответствии с этим Законом ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов в Республике Казахстан.