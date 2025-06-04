Лучшие выпускники высших военных учебных заведений получили погоны из рук Токаева (фото)
Опубликовано:
Сегодня в ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.
Военный институт Сухопутных войск им. С. Нурмагамбетова МО РК:
1. Рыскулбек Мухамедали Максутулы
2. Жолдыбеков Амир Даниярулы
Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК:
3. Даркулов Даниал Николаевич
4. Жездибаев Алишер Маликулы
Академия КНБ РК:
5. Уйсембаев Алихан Бауыржанулы
6. Кадырхан Айдар Муратулы
Академия пограничной службы КНБ РК:
7. Бекетаев Рустам Кайратулы
8. Сагиев Ильяс Бейбитулы
Карагандинская академия им. Б. Бейсенова МВД РК:
9. Амангалиева Тогжан Жанболаткызы
10. Коваленко Захар Николаевич
Академия Национальной гвардии РК:
11. Беделбай Диас Кайратулы
12. Адилет Шалкарулы
Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС РК:
13. Алдонгаров Динмухаммед Мейрамбекулы
14. Серик Санжар Жасдауренулы.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане.
Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.
По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.
Добавим, на официальном сайте Акорды говорится, что конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года.
В соответствии с этим Законом ежегодно 4 июня празднуется как день государственных символов в Республике Казахстан.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2252103-luchshie-vypuskniki-vysshih-voennyh-uchebnyh-zavedeniy-poluchili-pogony-iz-ruk-tokaeva-foto/