Токаев вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур
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Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.
Президент - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.
"Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи.
Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну.
В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов.
Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу.
Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения", - сказал глава государства.
По словам президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.
"Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы.
Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях.
Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства.
Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка - ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге.
Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны", - подытожил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.
Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:
орденом "Барыс" I степени:
- Нурдаулетов Гизат Дауренбекович - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;
орденом "Даңқ" I степени:
- Кожаев Марат Шадетханович - депутат сената парламента;
орденом "Даңқ" II степени:
- Алтынбаев Али Сапаргалиевич - первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности;
- Балтабеков Ансаган Скендерович - заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан;
- Жусупов Сакен Саутбайулы - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- Койгелдиев Галымжан Мамбетович - заместитель Генерального прокурора.
орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:
- Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы - председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
- Хусаинов Олжас Сагындыкулы - начальник департамента Министерства обороны;
- Цой Олег Владимирович - начальник департамента Министерства внутренних дел.
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы:
- Элиманов Жанат Калдыбекович - председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- Акылов Еркын Бекетович - начальник департамента Комитета национальной безопасности;
- Әмірхан Талғат Әмірханұлы - начальник Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны;
- Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич - заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- Молдабаев Кайрат Бекзатович - заместитель начальника управления Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны;
- Мустафин Айбек Мамытбекович - следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы;
- Финансов Максим Николаевич - руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- Шабер Виталий Николаевич - начальник департамента Генеральной прокуратуры.
орденом "Құрмет":
- Камалов Алпамыс Амиргалиевич - генеральный директор АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Карипова Айнагуль Тукеновна - заместитель руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Медалью "Ерлігі үшін" награждены:
- Ескалиев Ержан Кенесович - командир отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Жұманбек Зарина Қайратқызы - старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел;
- Казиханов Дамир Дуйсенбаевич - командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
- Тащанов Асет Камажанович - командир отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":
- Алхамов Абылайхан Ерталапулы - старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;
- Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы - командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны;
- Кангозина Ольга Сергеевна - оперуполномоченный Департамента полиции Северо-Казахстанкой области Министерства внутренних дел;
- Мейрбаев Руслан Серикович - фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны;
- Токанов Бекзат Шамшиденович - начальник отдела Службы охраны Президента Республики Казахстан Службы государственной охраны;
- Туленгитов Мирлан Айтказинович - заместитель начальника управления Службы государственной охраны;
- Умаргалиев Даурен Батыргалиевич - первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.
Также поручено присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":
Байкадамовой Алуа Бахитжановне - временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан - начальника музея "Боевой славы".
Отметим, 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. В РК это государственный праздник, когда чествуют всех военнослужащих. Дата приурочена к созданию вооруженных сил в независимом Казахстане. В 2025 году праздник придется на среду и будет выходным днем.
В конце апреля стало известно, что подготовка к военному параду, который пройдет 7 мая, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице Казахстана близится к завершению.
Сегодня в Сети появилось трогательное видео с юным казахстанцем и танкистом: в Астане ребенок наблюдал за репетицией парада Победы и махал рукой военным. Танкист помахал в ответ малышу, что вызвало восторг юного астанчанина.
Ранее в Сети появились видео тренировочных полетов истребителей над Астаной.
Также в Минобороны рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, готовящихся к параду в Астане - они продолжаются не менее четырех часов в день.
Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2242137-tokae-pozdravil-oficerov-i-soldat-s-dnem-zashchitnika-otechestva/