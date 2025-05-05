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Токаев вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

Президент - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном собрании поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.

Вручение госнаград
Вручение госнаград. Фото: Акорда

"Храбрость всегда была отличительной чертой казахского народа. Наши отважные предки силой оружия и величием духа защищали бескрайние земли Великой степи.

Не зря говорят, что в героях воплощаются лучшие качества народа. Действительно, традиции воинской славы передавались из поколения в поколение, от отца к сыну.

В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Несомненно, самая кровопролитная война в истории человечества стала тяжелейшим испытанием для всех народов.

Свыше 1,2 миллиона наших земляков ушли на фронт, более половины из них не вернулись с полей сражений. Труженики тыла все свои силы и энергию отдавали во имя общего дела. Таким образом, казахстанцы внесли неоценимый вклад в Победу.

Этот праздник мужества не только демонстрирует, насколько бесценны мирная жизнь, единство и солидарность, но и служит важным уроком для подрастающего поколения", - сказал глава государства.

Вручение госнаград
Вручение госнаград. Фото: Акорда

По словам президента, государство уделяет особое внимание укреплению потенциала Вооруженных сил.

"Наши войска оснащаются передовым вооружением и техникой. Развивается оборонно-промышленный комплекс. Возводятся новые гарнизоны, военные городки и заставы.

Постоянно повышается слаженность и боевая выучка солдат. Свидетельством отличной подготовки наших бойцов являются призовые места на специализированных международных состязаниях.

Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных структур, органов гражданской защиты имеют широкие социальные гарантии, будут всегда пользоваться безусловной поддержкой государства.

Обеспечивать безопасность страны и нерушимость границ, стоять на страже Закона и Порядка - ответственная и благородная миссия. Она требует высокого профессионализма, полной отдачи, непоколебимой верности долгу и присяге.

Военнослужащие, спасатели и сотрудники силовых органов должны быть примером верного служения Отечеству для подрастающего поколения и всех граждан нашей страны", - подытожил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

Вручение госнаград
Вручение госнаград. Фото: Акорда

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:

орденом "Барыс" I степени:

  1. Нурдаулетов Гизат Дауренбекович - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

орденом "Даңқ" I степени:

  1. Кожаев Марат Шадетханович - депутат сената парламента;

орденом "Даңқ" II степени:

  1. Алтынбаев Али Сапаргалиевич - первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности;
  2. Балтабеков Ансаган Скендерович - заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан;
  3. Жусупов Сакен Саутбайулы - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  4. Койгелдиев Галымжан Мамбетович - заместитель Генерального прокурора.

орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:

  1. Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы - председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
  2. Хусаинов Олжас Сагындыкулы - начальник департамента Министерства обороны;
  3. Цой Олег Владимирович - начальник департамента Министерства внутренних дел.

орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы:

  1. Элиманов Жанат Калдыбекович - председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  2. Акылов Еркын Бекетович - начальник департамента Комитета национальной безопасности;
  3. Әмірхан Талғат Әмірханұлы - начальник Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны;
  4. Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич - заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  5. Молдабаев Кайрат Бекзатович - заместитель начальника управления Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны;
  6. Мустафин Айбек Мамытбекович - следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы;
  7. Финансов Максим Николаевич - руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  8. Шабер Виталий Николаевич - начальник департамента Генеральной прокуратуры.

орденом "Құрмет":

  1. Камалов Алпамыс Амиргалиевич - генеральный директор АО "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  2. Карипова Айнагуль Тукеновна - заместитель руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Вручение госнаград
Вручение госнаград. Фото: Акорда

Медалью "Ерлігі үшін" награждены:

  1. Ескалиев Ержан Кенесович - командир отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  2. Жұманбек Зарина Қайратқызы - старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел;
  3. Казиханов Дамир Дуйсенбаевич - командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
  4. Тащанов Асет Камажанович - командир отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

  1. Алхамов Абылайхан Ерталапулы - старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;
  2. Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы - командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны;
  3. Кангозина Ольга Сергеевна - оперуполномоченный Департамента полиции Северо-Казахстанкой области Министерства внутренних дел;
  4. Мейрбаев Руслан Серикович - фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны;
  5. Токанов Бекзат Шамшиденович - начальник отдела Службы охраны Президента Республики Казахстан Службы государственной охраны;
  6. Туленгитов Мирлан Айтказинович - заместитель начальника управления Службы государственной охраны;
  7. Умаргалиев Даурен Батыргалиевич - первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.

Также поручено присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері":

Байкадамовой Алуа Бахитжановне - временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан - начальника музея "Боевой славы".

Отметим, 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. В РК это государственный праздник, когда чествуют всех военнослужащих. Дата приурочена к созданию вооруженных сил в независимом Казахстане. В 2025 году праздник придется на среду и будет выходным днем.

В конце апреля стало известно, что подготовка к военному параду, который пройдет 7 мая, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице Казахстана близится к завершению.

Сегодня в Сети появилось трогательное видео с юным казахстанцем и танкистом: в Астане ребенок наблюдал за репетицией парада Победы и махал рукой военным. Танкист помахал в ответ малышу, что вызвало восторг юного астанчанина.

Ранее в Сети появились видео тренировочных полетов истребителей над Астаной.

Также в Минобороны рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, готовящихся к параду в Астане - они продолжаются не менее четырех часов в день.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Вручение госнаград
Вручение госнаград. Фото: Акорда

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2242137-tokae-pozdravil-oficerov-i-soldat-s-dnem-zashchitnika-otechestva/