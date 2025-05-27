Новый аким Алматы обратился к горожанам

Дархан Сатыбалды, который в это воскресенье занял пост акима Алматы, обратился к жителям южной столицы, опубликовав пост в Instagram, передает NUR.KZ.

Как написал Сатыбалды, его первый рабочий день на новой должности начался с приема глава государства - президент поставил перед новым акимом ряд важных задач.

"Основным направлением нашей будущей работы будет обеспечение устойчивого экономического роста, комплексная реконструкция городской инфраструктуры, совершенствование дорожной системы, решение экологических проблем и диверсификация экономики", - написал Сатыбалды.

Он также отметил, что Алматы - место мечты и возможностей.

"Служить этому городу с искренним вовлечением, настоящими делами - большая честь для меня. Уважаемые алматинцы, если мы будем работать вместе, объединив усилия, мы сможем сделать наш прекрасный город еще красивее.

Вносить реальные изменения для каждой улицы и каждого жителя Алматы, усердно служить - наша главная задача! Будем поэтапно реализовывать ее", - заключил новый градоначальник.