Токаев принял нового акима Алматы Дархана Сатыбалды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного акима города Алматы Дархана Сатыбалды, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы.

Глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.

Напомним, 24 мая, депутаты маслихата Алматы согласовали его кандидатуру на пост акима города, после чего указ о назначении подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

На этом посту Сатыбалды сменил Ерболата Досaeва. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.