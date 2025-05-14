Токаев провел заседание Совета безопасности

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической отрасли.

Были заслушаны доклады министра транспорта Марата Карабаева и ряда руководителей центральных государственных органов.

Глава государства в своем выступлении подверг критике ситуацию в транспортной сфере, модернизация которой сдерживается в результате системных проблем и неисполнения планов.

Президент отметил трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние многих пропускных пунктов, отставание от графика крупных инфраструктурных транзитных проектов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость организации "зеленых коридоров", а также использования логистических преимуществ нашей страны. По его словам, в условиях глобальных вызовов Казахстан должен не только сохранить, но и укрепить свои конкурентные преимущества.

Глава государства заявил о необходимости насыщения рынка авиатопливом для увеличения грузоперевозок.

Кроме того, в выступлении была поставлена задача увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.

По итогам заседания за упущения в работе президент объявил выговор министру Марату Карабаеву.

Глава государства потребовал принять действенные меры, направленные на решение проблем транспортно-логистической отрасли.

Напомним, ранее в апреле глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация на мировых рынках.

До этого в марте президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, где были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности.

Отметим, что на том заседании президент сделал критические замечания профильным ведомствам.

А предыдущее совещание Совета безопасности Республики Казахстан под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось в конце февраля.

Добавим, на сайте Акорды говорится, что Совет безопасности является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.