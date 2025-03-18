Токаев провел заседание Совета безопасности и раздал поручения

Сегодня, 18 марта, президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан.

Были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности.

Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей.

Обсуждены вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.

По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Напомним, предыдущее совещание Совета безопасности Республики Казахстан под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось в конце февраля.

Ранее осенью прошлого года Советом безопасности РК были приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.

До этого в конце августа президент провел оперативное совещание Совета безопасности. Токаевым был дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.

А 12 февраля этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.

Добавим, на сайте Акорды говорится, что Совет безопасности является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.