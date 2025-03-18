Токаев провел заседание Совета безопасности и раздал поручения
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Сегодня, 18 марта, президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан.
Были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности.
Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей.
Обсуждены вопросы, требующие дальнейшей проработки, в том числе по направлениям общественной, экономической, экологической, информационной безопасности.
Президент подчеркнул, что реализация Стратегии национальной безопасности должна оцениваться по конкретным результатам, значимым для общества. При этом развитие практически всех сфер должно учитывать фактор безопасности граждан и государства в целом.
По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.
Напомним, предыдущее совещание Совета безопасности Республики Казахстан под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось в конце февраля.
Ранее осенью прошлого года Советом безопасности РК были приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.
До этого в конце августа президент провел оперативное совещание Совета безопасности. Токаевым был дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.
А 12 февраля этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.
Добавим, на сайте Акорды говорится, что Совет безопасности является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228990-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti-i-razdal-porucheniya/