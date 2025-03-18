Заседание Совбеза: Токаев сделал критические замечания профильным ведомствам
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.
В ходе заседания состоялся предметный разговор с критическими замечаниями в адрес всех профильных ведомств.
Глава государства указал на необходимость усиления совместной скоординированной работы, направленной на противодействие экстремизму, терроризму, а также укрепление национальной безопасности во всех ее проявлениях.
️Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с анализом состояния дел в этих сферах, отметив чрезвычайную важность организации работы на основе концепции "Закон и Порядок".
️Он подчеркнул исключительную актуальность обеспечения продовольственной и экологической безопасности, развития цифровых инструментов и искусственного интеллекта с целью решения проблем, волнующих граждан страны.
️Глава государства поручил правительству направить усилия на реализацию программы строительства Справедливого Казахстана в интересах всего общества.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 18 марта, президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан.
Были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности.
Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229027-tokaev-sdelal-zamechaniya-profilnym-vedomstvam/