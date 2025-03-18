Заседание Совбеза: Токаев сделал критические замечания профильным ведомствам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

В ходе заседания состоялся предметный разговор с критическими замечаниями в адрес всех профильных ведомств.

Глава государства указал на необходимость усиления совместной скоординированной работы, направленной на противодействие экстремизму, терроризму, а также укрепление национальной безопасности во всех ее проявлениях.

️Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с анализом состояния дел в этих сферах, отметив чрезвычайную важность организации работы на основе концепции "Закон и Порядок".

️Он подчеркнул исключительную актуальность обеспечения продовольственной и экологической безопасности, развития цифровых инструментов и искусственного интеллекта с целью решения проблем, волнующих граждан страны.

️Глава государства поручил правительству направить усилия на реализацию программы строительства Справедливого Казахстана в интересах всего общества.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 18 марта, президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан.

Были рассмотрены итоги исполнения в 2024 году Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы, принятого для реализации Стратегии национальной безопасности.

Правительством, руководителями ряда профильных государственных органов была представлена информация по достижению основных показателей.