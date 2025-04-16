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Готовность к любым сценариям: Токаев провел совещание Совбеза из-за тарифных войн

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Токаев провел совещание Совбеза
Токаев провел совещание Совбеза. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация на мировых рынках, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов. С докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, а также другие должностные лица.

Президент отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.

Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления предстоящей работы.

"Задача правительства - не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития. Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные стратегические направления, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.

Было подчеркнуто, что планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.

"Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов", - сказал президент.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства. По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам.

Напомним, неделю назад Токаев поручил завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.

Также на прошлой неделе Токаев заявил, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье. Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234069-gotovnost-k-lyubym-scenariyam-tokaev-provel-soveshchanie-sovbeza-iz-za-tarifnyh-voyn/