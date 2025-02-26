Токаев провел совещание Совета безопасности

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета безопасности Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на совещании Совета безопасности под председательством президента рассмотрены вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры.

Главой государства дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил.

Напомним, осенью прошлого года Советом безопасности РК были приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.

Ранее в конце августа президент провел оперативное совещание Совета безопасности. Токаевым был дан ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.

А 12 февраля этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по различным направлениям двустороннего партнерства и региональной безопасности.

Добавим, на сайте Акорды говорится, что Совет безопасности является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.