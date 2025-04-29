Будет ли глава Минздрава участвовать в судах против депутата Базарбека

На брифинге в правительстве главу Минздрава спросили, будет ли она лично участвовать в судебных заседаниях по иску против депутата мажилиса Бакытжана Базарбека, передает корреспондент NUR.KZ.

"Минздрав сегодня не является участником той или иной стороны, тут (разбирательства идут - прим. авт.) между частным субъектом и ОСМС, Минздрав принимать участие в данном процессе не планирует", - ответила министр Акмарал Альназарова.

Отметим, что Минздрав значится в судебном разбирательстве как третья сторона. Иск против депутата Бакытжана Базарбека подали частные медорганизации, поскольку ранее он заявил об их финансовых нарушениях при использовании средств ОСМС.

Напомним, ранее в конце марта на заседании мажилиса по обсуждению новшеств в системе ОСМС депутат Бакытжан Базарбек задался вопросом, почему хищения денег в сфере медуслуг считаются лишь "дефектами".

"Как так получилось, что хищения бюджетных средств, всякие приписки, завышения медуслуг и все те или иные коррупционные факты, которые должны быть основанием для привлечения к уголовной ответственности, они, на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года, приравнены не к хищениям, а к дефектам?!

(...) Другими словами, по этому приказу у вас преступление не является преступлением, а дефектом. На основе этого приказа очень многие медорганизации выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности", - заявил депутат.

До этого в январе Бакытжан Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

В июле прошлого года Акмарал Альназарова рассказала, как будут бороться с приписками в поликлиниках Казахстана. Она сообщила, что в поликлиниках введут Face ID.

До этого в Астане медики в одной из частных поликлиник приписали себе услуги более чем на 100 млн тенге за счет незаконного прикрепления 16 тыс. граждан. Кроме того, мы писали, что недобросовестные сотрудники медицинских организаций приписывают казахстанцам фальшивые услуги, желая получить за них оплату.

При этом в сентябре 2023 года представители столичной прокуратуры сообщали более чем о 2,5 тыс. умерших, а также покинувших Казахстан граждан, которые числились прикрепленными к медучреждениям Астаны.

Также стало известно, что бороться с "приписками" в медучреждениях Казахстана намерены по-новому. Сообщалось, что пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода запустили в Алматы, Астане и СКО.