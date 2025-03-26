Хищения денег указываются как "дефекты": о беспределе медорганизаций в Казахстане заявил депутат

На заседании мажилиса по обсуждению новшеств в системе ОСМС депутат задался вопросом, почему хищения денег в области медуслуг считаются лишь "дефектами", передает корреспондент NUR.KZ.

"Как так получилось, что хищения бюджетных средств, всякие приписки, завышения медуслуг и все те или иные коррупционные факты, которые должны быть основанием для привлечения к уголовной ответственности, они, на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года, приравнены не к хищениям, а к дефектам.

В 16 пункте классификатора дефектов, дефект 5.0 - неподтвержденный случай оказания медицинской помощи, услуги. Фактически услуги не оказаны, но организация деньги получила. 16 пункт гласит, что в случае проведения мониторинга оказания услуг, если все-таки дефект был выявлен - материал не направляется в правоохранительные органы", - возмутился депутат Бакытжан Базарбек.

Таким образом, тот факт, что в случае хищений материалы не направляются в правоохранительные органы, помогает медицинским организациям избегать уголовной ответственности.

"Другими словами, по этому приказу у вас преступление не является преступлением, а дефектом. На основе этого приказа очень многие медорганизации выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности", - добавил Бакытжан Базарбек.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова ответила, что "пришла пора ужесточать наказание". Бакытжан Базарбек спросил, будет ли пересмотрен приказ министра или "медорганизации продолжат устраивать беспредел".

"Мы приказ пересмотрим, ваши предложения о том, чтобы поднять некоторые нормы на уровень закона, мы проработаем", - ответила Альназарова.

Напомним, в январе этого года Бакытжан Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

В июле прошлого года Акмарал Альназарова рассказала, как будут бороться с приписками в поликлиниках Казахстана. Она сообщила, что в поликлиниках введут Face ID.

До этого в Астане медики в одной из частных поликлиник приписали себе услуги более чем на 100 млн тенге за счет незаконного прикрепления 16 тыс. граждан. Кроме того, мы писали, что недобросовестные сотрудники медицинских организаций приписывают казахстанцам фальшивые услуги, желая получить за них оплату.

При этом в сентябре 2023 года представители столичной прокуратуры сообщали более чем о 2,5 тыс. умерших, а также покинувших Казахстан граждан, которые числились прикрепленными к медучреждениям Астаны.

Также стало известно, что бороться с "приписками" в медучреждениях Казахстана намерены по-новому. Сообщалось, что пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода запустили в Алматы, Астане и СКО.