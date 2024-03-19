Около 16 тыс. умерших и переехавших пациентов "пользовались" услугами частной клиники в Астане

В Астане медики в одной из частных поликлиник приписали себе услуги более чем на 100 млн тенге за счет незаконного прикрепления 16 тыс. граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на ФСМС.

По данным с официального сайта Фонда социального медстрахования, в ходе мониторинга в Астане была обнаружена частная поликлиника, которая незаконно прикрепила к себе около 16 тыс. граждан. Из них свыше 13 тыс. – дети.

Отмечается, что прикрепление было совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования.

"Дело в том, что всем поликлиникам начисляется базовая оплата в размере 1 617,64 тенге в месяц за каждого прикрепленного к ним жителя из средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. По возрастному коэффициенту прикрепленного населения сумма регулируется индивидуально по каждой поликлинике. В результате данная клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного", - объяснили специалисты.

К данной поликлинике были прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание. Также были граждане, проживающие в других регионах Казахстана. Имелись жалобы от жителей о том, что они никогда не обращались в столичную поликлинику, но получили сообщения от 1414 о получении медуслуг, что возмутило их и ввело в замешательство.

"Помимо гарантированных выплат, поликлиника предъявляла на оплату в системе ОСМС фактически неоказанные услуги за 16 тысяч граждан, то есть имеют место так называемые "приписки". Более того, фондом социального медицинского страхования выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5-10 лет назад", - добавили представители фонда.

В результате столичная поликлиника приписала себе свыше 33 тыс. услуг на общую сумму более 100 млн тенге.

"По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время в специализированном экономическом суде города Астаны ведется судебное разбирательство между Фондом социального медицинского страхования и столичной поликлиникой по поводу возврата незаконно полученной суммы с учетом утвержденного за нарушение штрафа", - подчеркнули представители ФСМС.