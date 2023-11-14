Бороться с "приписками" в медучреждениях Казахстана намерены по-новому

Пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода запустили в Алматы, Астане и СКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, QR-подтверждение будет использоваться для подтверждения факта посещения врача обеспечивает безопасность и прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медработником.

"Цифровой инструмент подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином позволит обеспечить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента и что немаловажно, исключить "приписки" в медицинских информационных системах, когда пациент фактически не посещал врача", - говорится в сообщении Минздрава.

Согласно задумке, пациент, придя на прием в поликлинику с помощью мобильного приложения eGov mobile сканирует QR-код, предложенный ему в кабинете врача и подтверждает свое посещение. Кроме того, QR-код позволит ему ознакомиться и с другой информацией, например, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача. Еще через QR он дает свое согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

Медицинские же учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медобслуживания и отслеживания посещений, отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что недобросовестные сотрудники медицинских организаций приписывают казахстанцам фальшивые услуги, желая получить за них оплату.

Их динамика показывает ежегодный рост. К примеру, в 2020 году была зафиксирована 21 тысяча приписок, в 2021 году - 35 тысяч, а в 2022 году - 52 тыс. фактов на 403,3 миллиона тенге.

Фальшивые медицинские услуги казахстанцам между тем приписываются следующим образом: фонду выставляются акты с фактически неоказанными медуслугами; вместо одной фактически оказанной услуги указывают две-три и более; взимают оплату за услугу и с пациента, и с Фонда медицинского страхования.