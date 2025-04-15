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Токаев подписал закон, запрещающий финансирование легионеров

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Футбольный мяч. Иллюстративное фото
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, устанавливающий запрет на финансирование иностранных спортсменов - так называемых легионеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации".

Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

"Уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.

Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта", - отмечается в сообщении.

Также усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации.

"Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.

Разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки", - говорится в сообщении.

Уполномоченный орган при этом наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.

Текст Закона публикуется в печати.

Отметим, что разговоры о необходимости ограничения финансирования легионеров идут уже не первый год - ранее депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

Осенью прошлого года в Министерстве туризма и спорта сообщили, что разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств.

В марте этого года в сенате сообщили о принятии палатой поправок в закон о физической культуре и спорте, согласно которым в нашей стране будет запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Позже вице-министр туризма и спорта в кулуарах сената высказался о будущем спортивных легионеров на фоне ужесточения законодательства в части их финансирования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2235693-tokaev-podpisal-zakon-ustanavlivayushchiy-zapret-na-finansirovaniya-inostrannyh-legionerov/