Что будет с легионерами после запрета на их содержание из госбюджета, ответил вице-министр

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах сената высказался о будущем спортивных легионеров на фоне ужесточения законодательства в части их финансирования, пишет корреспондент NUR.KZ.

Серик Жарасбаев сообщил, что по итогам 2024 года в премьер-лиге по футболу в целом играло 325 футболистов, из них 149 - это лица без гражданства РК, то есть порядка 45-50%.

"Данным законопроектом будет заложен запрет на финансирование их из бюджета и квазигоссектора. В связи с этим бюджетного финансирования легионеров при вступлении законопроекта не будет - и все клубы должны перестроиться и найти для этого спонсорские, частные средства", - отметил он.

Журналисты также поинтересовались, что будет с легионерами.

"Те контракты, которые на сегодня есть, естественно, будут аннулированы только после наступления конца их срока, закон не имеет обратную силу. Но мы когда обсуждали нормы еще с середины 2024 года, говорили, чтобы они (клубы - прим. ред.) впредь, с 2025 года не заключали новые контракты", - заявил вице-министр.

Сегодня руководитель аппарата сената парламента Казахстана Максим Споткай сообщил о принятии палатой поправок в закон о физической культуре и спорте, согласно которым в нашей стране будет запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Напомним, осенью прошлого года в Министерстве туризма и спорта сообщили, что разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств.