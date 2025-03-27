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Запрет на содержание легионеров за счет госбюджета введут в Казахстане

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Футбольное поле
Футбольное поле. Иллюстративное фото: vm / Getty Images

Руководитель аппарата сената парламента Казахстана Максим Споткай сообщил о принятии палатой поправок в закон о физической культуре и спорте, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Новые нормы нацелены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта, отметил он. По словам главы аппарата, политика в этой сфере переориентирована на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх.

Согласно поправкам, Национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными.

Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта.

Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта.

Усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов.

Вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.

Помимо этого, запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Напомним, разговоры о необходимости ограничения финансирования легионеров идут уже не первый год - ранее депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

Осенью прошлого года в Министерстве туризма и спорта сообщили, что разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2230890-zapret-na-soderzhanie-legionerov-za-schet-gosbyudzheta-vvedut-v-kazahstane/