Запрет на содержание легионеров за счет госбюджета введут в Казахстане

Руководитель аппарата сената парламента Казахстана Максим Споткай сообщил о принятии палатой поправок в закон о физической культуре и спорте, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Новые нормы нацелены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта, отметил он. По словам главы аппарата, политика в этой сфере переориентирована на достижение результатов на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх.

Согласно поправкам, Национальные спортивные федерации получат приоритет перед региональными.

Вводятся лимиты на содержание профессиональных клубов в пользу массового и детско-юношеского спорта.

Местные власти смогут регулировать цены на услуги в сфере физической культуры и спорта.

Усилены меры по развитию спортивной медицины и стандартов подготовки спортсменов.

Вводится институт ротации руководителей госорганизаций в сфере спорта.

Помимо этого, запрещено финансирование иностранных спортсменов за счет госбюджета.

Напомним, разговоры о необходимости ограничения финансирования легионеров идут уже не первый год - ранее депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев возмущался суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте. Он сообщал, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений.

Осенью прошлого года в Министерстве туризма и спорта сообщили, что разработан законопроект, который предусматривает установление запрета на финансирование из государственного и квазигосударственного бюджетов спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Позже депутат Асхат Аймагамбетов разъяснил, почему в Казахстане хотят ввести запрет на финансирование иностранных игроков в командах страны за счет бюджетных средств.