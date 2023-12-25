"Мы такие богатые?": депутат о содержании легионеров в казахстанском спорте

Депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев сегодня возмутился суммами, которые выделяются на содержание легионеров в казахстанском спорте, передает корреспондент NUR.KZ.

Нартай Сарсенгалиев сообщил, что 770 млн долларов выделяется на спорт высших достижений. Но при этом, по его словам, население не информируют о распределении этих средств.

"В своем депутатском запросе поднял вопрос легионеров. Было даже предложение полностью исключить их из нашего спортивного поля. Я хочу официальные данные сказать по зарплате легионеров хоккейного клуба "Барыс" на 2023-2024 годы, есть зарплатные ведомости и на первом месте – Эдвард Паскуале, за один сезон получит 65 млн рублей, на втором месте по зарплате – Алекс Грант, 58 млн рублей, третье место – Нельсон Ножье, 35 млн рублей получит. Раньше он получал 18 млн. А сейчас, в 2023-2024 годах, – до 35 млн.

Это вот наши легионеры, которые получают очень хорошие средства. Это только на хоккей. Написано, что это, не включая сезонные бонусы хоккеистов. Мы что, такие богатые, чтобы содержать на таком уровне таких спортсменов?" – задался он вопросами.

Коснулся он и допинговых скандалов в Казахстане.

"Если я не ошибаюсь, в этом году 93 спортсмена попались на допинге, потому что у нас открылся допинговый центр. Он ежегодно 3 тыс. проб отправляет, а в Кыргызстане отправляют 10 проб, Беларусь – 320. Почему мы отправляем 3 тыс. проб? Извините, допинговый центр ежегодно получает с министерства 1 млрд (тенге – прим. ред.). 3 тыс. проб отправляем в WADA (Всемирное антидопинговое агентство – прим. ред.). В чем причина?" – поинтересовался парламентарий.

В ответ вице-министр спорта Серик Жарасбаев сообщил, что планируется на законодательном уровне сократить численность легионеров.

"Информация в СМИ реальна, действительна. У нас хоккейный клуб "Барыс", в будущем мы тоже его финансирование рассмотрим, там есть политический вопрос, в политической плоскости. По легионерам – касается всех видов спорта, да, мы должны регламентировать, сколько будет на площадке, но это внутренний механизм регулирования", – заявил он.

Напомним, в феврале девять казахстанских спортсменов получили положительные результаты теста на допинг, за что были дисквалифицированы с международных соревнований.

Летом в сборной Казахстана по боксу случился новый допинг-скандал – из-за употребления запрещенных веществ дисквалифицированы Саматали Тольтаев и Серик Абзал.

А в ноябре защитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Руслан Валиуллин был вызван в расположение команды спустя два года дисквалификации за допинг.