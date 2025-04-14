"Расслабляться нельзя": Токаев высказался о работе силовых структур Казахстана

Касым-Жомарт Токаев высказался об участии казахстанцев в миротворческих миссиях и необходимости укрепления обороноспособности Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что не всем странам удается стать участниками миротворческих сил.

Он отметил, что такая возможность позволила армии Казахстана сделать в прошлом году еще один исторический шаг.

"Впервые Казахстан самостоятельно осуществил миротворческие миссии. Благодаря операции на Голанских высотах наше взаимодействие с ООН вышло на качественно новый уровень. Казахстан вошел в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент. Мы одна из стран в Центральной Азии, имеющая большой опыт в этой области", - сказал он.

Верховный главнокомандующий отметил, что отдельного внимания заслуживает задача, направленная на подготовку военнослужащих по выполнению важных миссий. По его словам, за короткий срок была проведена качественная работа по обучению бойцов и оснащению их снаряжением, соответствующим международным стандартам.

"Это показатель готовности, что армия Казахстана способна выполнять самые сложные задачи. В решающий момент конфликта в Сирии вы действовали прагматично и решительно, и тем самым подтвердили высокий уровень профессионализма казахстанской армии.

Тогда все мировое сообщество стало свидетелем высокого духа и мужества казахского воина. Вы несли службу в горячих точках, проявили огромное мужество и приобрели богатый опыт. Теперь необходимо передать ваши знания и другим военнослужащим. Важно внедрить новые навыки, полученные в ходе миротворческих миссий, в систему национальной военной подготовки", - сказал глава государства.

Отмечается, что сегодня 158 казахстанцев несут службу в составе миротворческих сил в Африке и на Ближнем Востоке. В будущем планируется участвовать и в других миссиях в рамках ООН. Казахстан, как заверил президент, продолжит вносить свой вклад в укрепление мира и согласия для всего человечества.

"Вооруженные силы - это одна из главных опор суверенитета и независимости нашей страны. Сильная армия базируется, в первую очередь, на моральном духе солдат и офицеров, их высоком профессионализме, безупречной выучке, неукоснительном соблюдении дисциплины, чистоты и порядка. Армия является настоящей школой мужества, чести и достоинства.

Вы показываете подлинный пример патриотизма, верности долгу и присяге. Ваша безупречная служба - достойный пример для подрастающего поколения. Будучи главой государства, я уделяю особое внимание сфере безопасности и правопорядка. Недавно в Акорде мы чествовали сотрудников силовых структур, занявших призовые места на престижных международных соревнованиях спецназа. В целом, авторитет и уровень подготовки наших воинских подразделений и силовых структур неуклонно растет.

Правоохранительные и специальные органы показывают свою эффективность в борьбе с преступностью, пресечении терроризма и наркобизнеса. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя, впереди большая работа по укреплению обороноспособности нашего государства", - заявил он.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, государство прилагает все усилия, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни.

"Закон и Порядок", патриотизм и ответственность - это основополагающие ценности не только для людей в форме, но и для всех наших граждан. Важно, чтобы эти созидательные принципы были глубоко укоренены в обществе на пути построения справедливого, безопасного и сильного Казахстана", - подытожил Токаев.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении группы военнослужащих, которые вернулись с миротворческой миссии на Голанских высотах, госнаградами.

Позже президент встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил.

Напомним, ранее в Алматы состоялась торжественная отправка второго национального миротворческого контингента на Голанские высоты.

На днях сообщалось, что Казахстан официально сменил миротворческий контингент на Голанских высотах, завершившие миссию возвращаются на родину.

А зимой этого года депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.