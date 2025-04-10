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Аким Талгара удивил казахстанцев своими видео в TikTok

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Арыстанбек Абилхаирулы
Арыстанбек Абилхаирулы. Фото: instagram.com/arystan9398

Аким Талгара Арысанбек Абилхаирулы стремительно набирает популярность среди пользователей TikTok, где он от первого лица отвечает на жалобы подписчиков, передает NUR.KZ

На странице акима города Талгар Арыстанбека Абилхаирулы в Instagram сегодня вышла совместная с местными сообществами публикация, в которой авторы поста благосклонно отзываются о его методах работа.

"Мы нашли самого известного акима-тиктокера в Казахстане! Арыстанбек Абилхаирулы настоящий лев! Потому что он решает проблемы своего народа без слов! Честно делая свою работу, он заслужил уважение и любовь народа. Пусть таких акимов увеличивается в каждом регионе!", - сказано в публикации

В видео к данному описанию собраны фрагменты различных публикаций акима в TikTok-аккаунте акима.

Как выяснилось, аким Талгара действительно активно ведет страницу в TikTok, причем почти все видео записывает сам, от первого лица. Зачастую он изучает комментарии местных жителей, которые указывают ему на проблемы в городе, после чего выезжает на указанное место и публикует оттуда отчет.

@akim_goroda_talgar Ответ пользователю @zayra777 ♬ оригинальный звук - akim_goroda_talgar

Сейчас на аккаунт акима Талгара подписаны почти 17 тыс. человек, но некоторые публикации собрали от 200 до 350 тыс. просмотров. На кадрах видно, как аким постоянно общается с местными жителями, записывает видео из машины в ответ на комментарии и т.д.

@akim_goroda_talgar Ответ пользователю @Маляр-кастропав ♬ оригинальный звук - akim_goroda_talgar

Публикации собирают большое количество комментариев. Местные жители либо обращаются к акиму напрямую с проблемными вопросами, либо активно поддерживают акима. По мнению многих, именно так должны работать акимы.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошл 4 октября прошлого года, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.

Позже акимате сообщали, что по городу было выдвинуто 9 кандидатов, однако двое из них не соответствовали всем требованиям, а четверо позже сняли свои кандидатуры.

А 15 декабря состоялись выборы акима города Талгар. По итогам выборов акимом избран Арыстанбек Абилхаирулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2234801-akim-talgara-udivil-kazahstancev-svoimi-video-v-tiktok/