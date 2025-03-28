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Токаев дал ряд поручений Досаеву

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Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев
Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял с отчетом акима Алматы Ерболата Досаева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял с отчетом акима Алматы Ерболата Досаева и дал ему ряд поручений.

Из доклада акима города Алматы:

  • за январь-февраль 2025 года краткосрочный экономический индикатор ускорился до 7%, по итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 6,4%;
  • до конца 2025 года в городе будет запущено 33 новых инвестиционных проекта на сумму более 450 млрд тенге, а общий объем привлекаемых инвестиций достигнет 2,2 трлн тенге - на 10% больше по сравнению с прошлым годом;
  • для комплексного содержания дворовых территорий, улично-дорожной сети и зеленых зон внедрены трехлетние договоры.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об исполнении его поручений по улучшению экологической ситуации в городе, переходу к полной экологизации общественного транспорта до конца 2025 года и о ходе реализации проектов по формированию Транспортного каркаса Алматы.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.

Добавим, также сегодня сообщалось, что 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Полиция Алматы обратилась к горожанам, сообщив, что 29 марта будет ограничено движение по некоторым улицам, а также закрыт проезд к "Медеу" и "Шымбулаку".

Что касается благоустройства Алматы, недавно сообщалось, что вдоль разделительной полосы проспекта аль-Фараби появилось почти 300 новых деревьев - 292 крупномерных вяза и ясеня.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в мае 2025 года будет проведена реконструкция Атакента, а также будут отремонтированы фонтаны на Площади Республики.

А заместитель главы управления развития общественного пространства Алматы Батырхан Сулейменов рассказал, какие работы планируется провести при реконструкции Атакента.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, какие работы планируются в этом году в Медеуском районе - сообщалось, что изменения ждут Терренкур и проспект Достык.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2231369-tokaev-dal-ryad-porucheniy-dosaevu/