Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Телебашня Кок-Тобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана (видео)

Опубликовано:

Кок-Тобе
Кок-Тобе. Кадр из видео: t.me/nehabar

В Алматы телебашня Кок-Тобе была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана. Это стало символическим жестом в честь визита президента Шавката Мирзиёева, передает NUR.KZ.

Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казахстан 29 марта, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Затем президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу".

Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран.

В честь визита Мирзиеева телебашня Кок-Тобе в Алматы была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана — этот жест подчеркнул крепкие связи между двумя странами. Видео с подсветкой телебашни появились в социальных сетях

Завершился визит Шавката Мирзиеева вечером 29 марта. В аэропорту Алматы узбекского лидера лично проводил Касым-Жомарт Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231570-telebashnya-kok-tobe-okrasilas-v-cveta-flagov-kazahstana-i-uzbekistana-video/