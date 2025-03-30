Телебашня Кок-Тобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана (видео)
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В Алматы телебашня Кок-Тобе была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана. Это стало символическим жестом в честь визита президента Шавката Мирзиёева, передает NUR.KZ.
Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казахстан 29 марта, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Затем президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу".
Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".
Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран.
В честь визита Мирзиеева телебашня Кок-Тобе в Алматы была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана — этот жест подчеркнул крепкие связи между двумя странами. Видео с подсветкой телебашни появились в социальных сетях
Завершился визит Шавката Мирзиеева вечером 29 марта. В аэропорту Алматы узбекского лидера лично проводил Касым-Жомарт Токаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231570-telebashnya-kok-tobe-okrasilas-v-cveta-flagov-kazahstana-i-uzbekistana-video/