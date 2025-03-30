Телебашня Кок-Тобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана (видео)

В Алматы телебашня Кок-Тобе была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана. Это стало символическим жестом в честь визита президента Шавката Мирзиёева, передает NUR.KZ.

Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казахстан 29 марта, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Затем президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу".

Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

Потом прошла неформальная встреча президентов двух стран.

В честь визита Мирзиеева телебашня Кок-Тобе в Алматы была подсвечена цветами государственных флагов Казахстана и Узбекистана — этот жест подчеркнул крепкие связи между двумя странами. Видео с подсветкой телебашни появились в социальных сетях

Завершился визит Шавката Мирзиеева вечером 29 марта. В аэропорту Алматы узбекского лидера лично проводил Касым-Жомарт Токаев.